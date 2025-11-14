MENOY

LIFESTYLE

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Με νύχια και με δόντια έχω καταφέρει όσα κατάφερα – Δεν μετανιώνω για πράγματα που έχω κάνει

|
THESTIVAL TEAM

Με νέο βίντεο επέστρεψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη στο κανάλι της στο Youtube.

Το γνωστό μοντέλο εξομολογήθηκε πως τα κατορθώματά της ήρθαν έπειτα από σκληρή προσπάθεια και δεν μετανιώνει για τις επιλογές που έχει κάνει στη ζωή της.

«Έχω φτάσει σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή που είπα: “τέλος, θα κάτσω να ικανοποιήσω τα δικά μου θέλω και κανενός άλλου”. Με νύχια και με δόντια έχω καταφέρει όσα κατάφερα. Δεν μετανιώνω για πράγματα που ήταν επιλογή μου και έχω κάνει, αλλά σκέφτομαι ότι αν ήμουν πιο συγκεντρωμένη σε εμένα και στους στόχους μου και στα δικά μου θέλω, πάει το μυαλό μου πολλές φορές και σκέφτομαι: “Ίσως, τι άλλο θα μπορούσες να είχες κάνει;”. Νιώθω ότι λίγο μου κόβει. Γενικά είμαι μπετό, αλλά νιώθω ότι κάπως μου κόβει», δήλωσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη τόνισε ότι πολλές φορές στη ζωή της άνθρωποι προσπαθούν να την απομακρύνουν από τα όνειρά της: «Έχει τύχει πολλές φορές στη ζωή μου, τις περισσότερες φορές, όλοι να θέλουν να με τραβήξουν από το όνειρό μου, από αυτό που θέλω να κάνω. Και πάντα σαν ηλίθια, επειδή είμαι πολύ δοτικός άνθρωπος, αφήνω το δικό μου θέλω και κοιτάζω το θέλω του άλλου. Κοιτάζω να ικανοποιήσω το δικό του θέλω».

Δήμητρα Αλεξανδράκη

