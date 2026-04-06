Δήμητρα Αλεξανδράκη για Ιωάννα Τούνη: “Τα νεύρα της, η ψυχολογία της είχαν διαλυθεί παντελώς”

Με βίντεο στο κανάλι της στο Youtube, η Δήμητρα Αλεξανδράκη περιέγραψε τι συνέβη με την Ιωάννα Τούνη, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη στο ίδιο νυχτερινό μαγαζί με τον έναν από τους δυο κατηγορούμενους για το revenge porn.

«Γύρω στις τρεις η ώρα, με το που έφτασα, μου λένε “έλα δω, συμβαίνει αυτό, αυτό, αυτό”. Στην αρχή δεν κατάλαβα κιόλας τι γίνεται, μίλησα με τον άνθρωπο που έχει το μαγαζί, μίλησα με κάποιους υπεύθυνους που τους γνωρίζω και πολλά χρόνια. Τέλος πάντων ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε άρνηση, δε δεχόταν να φύγει απ’ το μαγαζί, οπότε μετά από κάνα εικοσάλεπτο που ήμουν εγώ ήδη στο μαγαζί, λέω “σηκωθείτε, φεύγουμε. Δεν θα κάτσουμε να χαλάσουμε τη ζαχαρένια μας, δεν θα χαλάσουμε το βράδυ μας εμείς, θα συνεχίσουμε τη βραδιά μας κάπου αλλού”.

Διότι τα νεύρα της Ιωάννας, η ψυχολογία της, όλα της, είχαν διαλυθεί, παντελώς. Έπρεπε απ’ την πρώτη στιγμή, δηλαδή, έχασε και πολύ χρόνο για μένα, έπρεπε στο τέλος-τέλος να είχε φύγει από την πρώτη στιγμή. Και να πήγαινε κάπου αλλού. Ήταν αρκετές οι ώρες που προσπαθούσαν να βρούνε μία άκρη, αλλά ο συγκεκριμένος, αντί να σκύψει το κεφάλι και να φύγει. Για μένα, εγώ αν έκανα μια βλακεία, και κρινόμουν και ένοχη για τη βλακεία που είχα κάνει, εγώ θα έσκυβα το κεφάλι μου και θα έφευγα», είπε αρχικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Η ίδια είπε στη συνέχεια: «Ανεβάζει η Ιωάννα το πρόσωπό του στο Insta. Και εκεί ξεκινάει ένας νέος γύρος. Σου λέει “άκουσες τρία χρόνια, κρίθηκες ένοχος για κακούργημα, και ουσιαστικά δεν έχεις τιμωρηθεί, διότι, όπως είπα, δεν δικάστηκε με το σημερινό νόμο”. Γιατί αν είχε δικαστεί με το σημερινό νόμο, δε θα ήταν στα μπουζούκια, θα ήταν στη φυλακή, κι οι δυο. Ωραία; “Είσαι έξω αυτή τη στιγμή και να είσαι δίπλα μου;”. Παιδιά δεν μπορούσε να το αντέξει. Δεν μπορούσε να το διαχειριστεί με τίποτα. Μετά τα ξέρετε τα υπόλοιπα. Σηκώνομαι το πρωί, γιατί είχα κοιμηθεί στο Ωραιόκαστρο εγώ, στη φίλη μου, μαζί με το αγόρι μου.

Βλέπω τα μηνύματά της, πάω να την πάρω, μου λέει “είμαι στο τμήμα”. Πάω απ’ το τμήμα, τη βγάζουνε, τη βάζουν σε ένα αυτοκίνητο για να την πάνε στη Σήμανση, στο Μέγαρο. Πήρα το δικηγόρο της εγώ στο αμάξι, και πηγαίναμε από πίσω, και κατευθυνθήκαμε προς το Μέγαρο. Όπου εντάξει, εκεί ολοκληρώθηκε η διαδικασία, τέλος πάντων, και αφέθηκε μετέπειτα ελεύθερη. Οι αστυνομικοί κάνανε πολύ σωστά τη δουλειά τους, ήτανε πάρα πολύ σωστοί, όλα γίνανε όπως έπρεπε να γίνουν».