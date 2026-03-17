Δήμητρα Αλεξανδράκη για Ιωάννα Τούνη: Χάνονται ζωές στον πόλεμο και κάθονται τα σκουπίδια και την βρίζουν

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη επέλεξε να στείλει δημόσιο μήνυμα στήριξης στην Ιωάννα Τούνη, με αφορμή τα «πικρόχολα» σχόλια ορισμένων για την influencer μετά από αναρτήσεις της. Μέσα από βίντεο που δημοσιοποίησε στο προσωπικό της κανάλι στο YouTube, θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις της και να εκφράσει την οργή που αισθάνεται, όταν διαβάζει σχόλια για τη φίλη της.

«Στα 100 σχόλια κάτω από άρθρα ειδησεογραφικά, τα 90 είναι για την Τούνη. Γίνεται πόλεμος, χάνονται αθώες ζωές, παιδιά και κάθονται τα σκουπίδια, τα τελευταία, που δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους, και βρίζουν την Ιωάννα Τούνη» ανέφερε η Δήμητρα Αλεξανδράκη για τη φίλη της.

«Μήπως είναι πρόεδρος η Ιωάννα στο Ντουμπάι; Μήπως έχει κάποια οικονομικά συμφέροντα εκεί και φέρνει πετρέλαιο; Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας, αλλά με το να τα ξεσπάς σε ανθρώπους που δεν σου έχουν κάνει τίποτα, χρήζεις το λιγότερο ψυχιατρικής βοήθειας», συμπλήρωσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι πολλές φορές νιώθει οργή βλέποντας τέτοιου είδους σχόλια, τονίζοντας πως η αρνητικότητα στα social media έχει ξεπεράσει τα όρια. «Κάνω τον σταυρό μου, νιώθω ευλογημένη, που δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου συναισθήματα όπως η ζήλια, ο φθόνος, η κακία, το κουτσομπολιό. Με αυτά που βλέπω γύρω μου ευχαριστώ τον Θεό που δεν έχω νιώσει έτσι. Λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους», κατέληξε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Τις προηγούμενες μέρες είχε μιλήσει για τις δυσκολίες και τις παρατηρήσεις που δέχτηκε από την τοπική αστυνομία στη Σαουδική Αραβία, ενώ είχε δείξει μια σειρά από τοπία που την εντυπωσίασαν. Η πρώτη παρατήρηση που έγινε στην Ιωάννα Τούνη, είχε να κάνει με τις ενδυματολογικές επιλογές της. Ο λόγος ήταν ένα σκίσιμο που υπήρχε στο πίσω μέρος, του φορέματος που είχε επιλέξει. Τότε δεν την άφηναν να περάσει μέσα σε μαγαζί στη Σαουδική Αραβία, επειδή φαινόταν η γάμπα της.

Η δεύτερη παρατήρηση είχε να κάνει με ένα φιλί που έδωσε στον σύντροφό της, σε δημόσιο χώρο. «Δεν φιλιόμαστε πλέον, σαν τα ξαδέλφια πηγαίνουμε βόλτες» είχε πει η Ιωάννα Τούνη.