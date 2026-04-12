Δήμητρα Αλεξανδράκη: Εγώ πρώτη είμαι αμαρτωλή, αλλά αν θέλετε να πείτε τα νέα σας, πηγαίνετε στο καφενείο, όχι στην εκκλησία

Την ενόχλησή της και τη δυσαρέσκειά της για την οχλαγωγία που παρατήρησε μέσα στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας εξέφρασε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, σημειώνοντας πως όσοι δεν μπορούν να σεβαστούν τον συγκεκριμένο χώρο, θα ήταν προτιμότερο να βρίσκονται σε ένα καφενείο.

Το μοντέλο δημοσίευσε το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο περιέγραψε όσα βίωσε τη Μεγάλη Παρασκευή κατά την περιφορά του Επιταφίου στη Μονή Πεντέλης.

Πιο συγκεκριμένα, η Δήμητρα Αλεξανδράκη αναφέρθηκε σε άτομα, που σύμφωνα με την ίδια δεν έδειξαν τον απαιτούμενο σεβασμό, με αποτέλεσμα το μοντέλο να βιώνει μία πρωτόγνωρη όπως είπε εμπειρία.

Όπως περιέγραψε μέσα από το Instagram story που έκανε: «Χθες πήγα έκανα επιτάφιο στην Μονή Πεντέλης. Μου είπε το αγόρι μου να πάμε εκεί πέρα. Είναι πολύ ωραίο μοναστήρι. Φαντάστηκα θα είναι ήσυχα. Αυτό που είδα, έχω πολλά χρόνια να το δω εγώ σε εκκλησία και συγκεκριμένα στις εκκλησίες που πηγαίνω δεν ακούς τίποτα πέρα από τα λόγια του παπά. Ήρθαν εκεί οι περισσότεροι να πουν τα νέα τους. Ανεξέλεγκτα πιτσιρίκια, drone να πετάνε από πάνω. Μια οχλαγωγία και δεν μπορούσες να ακούσεις τη Λειτουργία. Κρίμα, απλά λυπάμαι. Εγώ πρώτη είμαι αμαρτωλή, αλλά δεν είμαι ασέβαστη. Αν θέλετε να πείτε τα νέα σας, πηγαίνετε στο καφενείο και όχι στην εκκλησία».

Πάνω στο βίντεο που δημοσίευσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, έγραψε: «Ο σεβασμός δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Στην εκκλησία δεν πηγαίνουμε για να συναντηθούμε κοινωνικά, αλλά για να ηρεμήσει η ψυχή μας και να ακούσουμε τη θεία λειτουργία και τον λόγο του Θεού. Λίγος σεβασμός στον χώρο, στη στιγμή και στους ανθρώπους γύρω μας κάνει μεγάλη διαφορά. Οι συζητήσεις και η φασαρία στερούν από όλους τη δυνατότητα να προσευχηθούν και να συμμετέχουν ουσιαστικά. Αν δεν μπορούμε να σεβαστούμε τη σιωπή και την ιερότητα του χώρου, καλύτερα να μείνουμε έξω. Ας θυμόμαστε γιατί βρισκόμαστε εκεί».