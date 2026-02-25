Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αν μου έδιναν τα χρήματα που τους ζήτησα, θα πήγαινα στα J2US

«Ο χρόνος μου γενικότερα είναι περιορισμένος, δεν μπορώ να τον διαθέσω σε ένα πρότζεκτ, το οποίο απαιτεί πολλές ώρες δουλειάς» αποκάλυψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη για τη συμμετοχή της στο Just the 2 of Us (J2US).

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη αποκάλυψε μέσα από το νέο βίντεο της στο κανάλι της στο Youtube ότι έχει δεχτεί αλλεπάλληλες προτάσεις από την παραγωγή του J2US, ώστε να συμμετάσχει και σε εκείνη στο μουσικό show.

«Δεν ξέρω αν άλλος άνθρωπος έχει δεχτεί τόσες προτάσεις για το J2US όσες έχω δεχτεί εγώ. Με έχουν πάρει όλοι οι άνθρωποι από την παραγωγή. Μόνο οι άνθρωποι που κάνουν την καθαριότητα στο στούντιο δεν με πήραν τηλέφωνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τον χρόνο αυτό το διάστημα να παρευρεθώ σε αυτό το υπέροχο σόου.

Αν μου έδιναν τα χρήματα που τους ζήτησα, φυσικά και θα πήγαινα. Επειδή ο χρόνος μου γενικότερα είναι περιορισμένος, δεν μπορώ να τον διαθέσω σε ένα πρότζεκτ, το οποίο απαιτεί πολλές ώρες δουλειάς» αποκάλυψε η γνωστή Influencer, μοντέλο και επιχειρηματίας.

«Ναι, είναι μια δουλειά και για να βγει αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα που βλέπει ο κόσμος για κάποιες ώρες το Σάββατο στην οθόνη του, από πίσω υπάρχει πολύ δουλειά, πάρα πολύς κόσμος και πρέπει να είσαι εκεί, αφοσιωμένος. Εγώ έχω μάθει όταν κάνω κάτι να το κάνω καλά», συμπλήρωσε.

«Επίσης εγώ κάνω ένα άλλο μουσικό πρότζεκτ, με τον Claydee αυτή τη στιγμή. Τους είχα πει ότι αν είναι να συμμετέχω, θα πήγαινα μόνο με τον Claydee και με κανέναν άλλο, γιατί είναι coach πραγματικά. Αυτό που έχει κάνει και μου έχει βγάλει ο Claydee, θεωρώ κάποιος άλλος δε θα μπορούσε να μου το βγάλει» ανέφερε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.