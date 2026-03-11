Δικαστική ήττα για την Κέιτι Πέρι, έχασε την πολυετή μάχη με Αυστραλή σχεδιάστρια μόδας

Την πολυετή «μάχη» που έδινε με Αυστραλή σχεδιάστρια μόδας έχασε η Κέιτι Πέρι, σημειώνοντας δικαστική ήττα.

Η διαμάχη αφορά την πώληση ρούχων με την επωνυμία «Katie Perry» στην Αυστραλία και τα προϊόντα που πωλούσε η τραγουδίστρια με το όνομά της κατά τη διάρκεια περιοδειών. Η συνονόματη σχεδιάστρια είχε καταχωρήσει το όνομα της εταιρείας της το 2007 και είχε ξεκινήσει να πουλά ρούχα από το 2008 μέσω αγορών, διαδικτύου και social media. Όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν, δεν γνώριζε την τραγουδίστρια όταν ξεκίνησε την επιχείρησή της. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, άκουσε για πρώτη φορά την Katy Perry το 2008, όταν το τραγούδι «I Kissed a Girl» ακούστηκε στο ραδιόφωνο.

«Απλώς δημιουργούσα μια επιχείρηση μόδας χρησιμοποιώντας το όνομα με το οποίο γεννήθηκα», ανέφερε.

Τότε η τραγουδίστρια είχε κινηθεί νομικά για τη χρήση του ονόματός της ως εμπορικό σήμα, καθώς θεωρούσε πως δημιουργούσε σύγχυση στον κόσμο και έβλαπτε τη φήμη της. Η σχεδιάστρια τότε άλλαξε το επώνυμό της σε Τέιλορ το 2015 και ενώ είχε δικαιωθεί αρχικά το 2023, όταν δικαστήριο έκρινε ότι η τραγουδίστρια παραβίασε το εμπορικό σήμα της πουλώντας ρούχα και άλλα προϊόντα κατά τη διάρκεια περιοδείας της στην Αυστραλία το 2014, το 2024 η απόφαση αυτή ανατράπηκε σε δεύτερο βαθμό και το εμπορικό σήμα της σχεδιάστριας ακυρώθηκε.

Η ίδια άσκησε έφεση και, σύμφωνα με το BBC, την κέρδισε στο Ανώτατο Δικαστήριο και το σήμα «Katie Perry» παραμένει τελικά καταχωρημένο. Στην απόφασή τους, οι δικαστές έκριναν ότι η σχεδιάστρια δεν προκάλεσε σύγχυση στο κοινό ούτε έβλαψε τη φήμη της Αμερικανίδας τραγουδίστριας με τη χρήση του ονόματος για την εταιρεία ένδυσης που δημιούργησε, όπως επίσης έκριναν ότι η φήμη της τραγουδίστριας ήταν τόσο ισχυρή στην Αυστραλία, ώστε ένας μέσος καταναλωτής δεν θα μπέρδευε τα προϊόντα της σχεδιάστριας με τα δικά της.

«Ήταν ένα απίστευτα μακρύ και δύσκολο ταξίδι», ανέφερε η σχεδιάστρια σε δήλωσή της μετά την ανακοίνωση της απόφασης και πρόσθεσε: «Η σημερινή απόφαση επιβεβαιώνει αυτό που πάντα πίστευα, ότι τα εμπορικά σήματα πρέπει να προστατεύουν επιχειρήσεις κάθε μεγέθους».

Από την πλευρά της τραγουδίστριας, εκπρόσωπός της δήλωσε ότι η ίδια «δεν επιδίωξε ποτέ να κλείσει την επιχείρηση της κ. Τέιλορ ή να την εμποδίσει να πουλά ρούχα με την επωνυμία Katie Perry».

Παρότι το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε την παραμονή του εμπορικού σήματος, ορισμένα ζητήματα που έθεσε η πλευρά της τραγουδίστριας θα εξεταστούν εκ νέου από ομοσπονδιακό δικαστήριο.

