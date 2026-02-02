Δίχασε το ΑΙ βίντεο του Δημήτρη Παπαϊωάννου να φιλάει τον μαέστρο Θεόδωρο Κουρεντζή

Ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο που δημοσίευσε στα social media ο χορογράφος Δημήτρης Παπαϊωάννου.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο διάσημος χορογράφος, φαίνεται να φιλιέται με τον μαέστρο Θεόδωρο Κουρεντζή, με τον οποίο συνεργάστηκαν στην παράσταση «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα» στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

Όπως σημείωσε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, το βίντεο με το φιλί δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη.

«Φιλί ΑΙ. Μου το έστειλαν, τα συγχαρητήριά μου στον δημιουργό του» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο Δημήτρης Παπαϊωάννου.