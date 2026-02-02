MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δίχασε το ΑΙ βίντεο του Δημήτρη Παπαϊωάννου να φιλάει τον μαέστρο Θεόδωρο Κουρεντζή

|
THESTIVAL TEAM

Ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο που δημοσίευσε στα social media ο χορογράφος Δημήτρης Παπαϊωάννου.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο διάσημος χορογράφος, φαίνεται να φιλιέται με τον μαέστρο Θεόδωρο Κουρεντζή, με τον οποίο συνεργάστηκαν στην παράσταση «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα» στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

Όπως σημείωσε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, το βίντεο με το φιλί δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη.

«Φιλί ΑΙ. Μου το έστειλαν, τα συγχαρητήριά μου στον δημιουργό του» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο Δημήτρης Παπαϊωάννου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα σήμερα για την παράσταση “Ούτε Μπρος ούτε Πίσω” στο θέατρο Κολοσσαίον

ΚΑΙΡΟΣ 4 ώρες πριν

Μαρουσάκης: Υποχωρούν σήμερα τα φαινόμενα – Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας την Τετάρτη με βροχές και χιόνια

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ο Τραμπ λέει ότι βλέπει μια συμφωνία με την Κούβα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Τον πήγαν λιπόθυμο στο νοσοκομείο του Ρίου και συνελήφθη για κατοχή χασίς

ΔΙΕΘΝΗ 56 λεπτά πριν

Φειδίας Παναγιώτου: Ερωτήματα για το “πολιτικό γραφείο” με πισίνα και τέσσερις κρεβατοκάμαρες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Αθήνα: Κουκουλοφόροι έσπασαν καταστήματα και ΑΤΜ στην Πατησίων – Τέσσερις προσαγωγές