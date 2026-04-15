Δέσποινα Μοιραράκη: Το πιο ακριβό χαλί που έχω πουλήσει ήταν αξίας 180.000 ευρώ και το έχει επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη

Στην ακριβότερη πώληση χαλιού που έχει κάνει στην Ελλάδα αναφέρθηκε η Δέσποινα Μοιραράκη, αποκαλύπτοντας ότι πρόκειται για ένα σπάνιο κομμάτι αξίας 180.000 ευρώ, το οποίο κατέληξε σε σπίτι εφοπλιστή στη Θεσσαλονίκη.

Η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια ήταν καλεσμένη την Τετάρτη 15 Απριλίου στην εκπομπή «Πρωινό», μιλώντας μεταξύ άλλωνη για το πιο ακριβό χαλί που έχει πουλήσει στην ελληνική αγορά. Όπως σημείωσε, αγοραστής ήταν ένας εφοπλιστής, ο οποίος το τοποθέτησε στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη.

Όπως δήλωσε η Δέσποινα Μοιραράκη, το χαλί αξίας 180.000 ευρώ ήρθε αποκλειστικά στην Ελλάδα από την Περσία για τον συγκεκριμένο άντρα: «Το πιο ακριβό χαλί που έχω πουλήσει ποτέ στην Ελλάδα ήταν αξίας 180.000 ευρώ. Το πήρε ένας εφοπλιστής για το σπίτι του. Αυτό ήταν ένα χαλί, το οποίο ήρθε αποκλειστικά για εκείνον από την Περσία, ολομέταξο, το οποίο για να το βρω, δεν ξέρω τι έκανα. Το έψαχνε και αυτός σε όλον τον κόσμο».

Στη συνέχεια, η επιχειρηματίας προχώρησε σε περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο χαλί και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του: «Το χαλί αυτό πήγε στη Θεσσαλονίκη, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι 8 μέτρα μήκος, με 5 μέτρα πλάτος. Ολομέταξο και double knotted. Για να κατασκευαστεί, θέλει τουλάχιστον 8 με 10 χρόνια. Ένα στον κόσμο υπάρχει και το έχει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη».

Τέλος, η Δέσποινα Μοιραράκη περιέγραψε τη διαδικασία του δειγματισμού του χαλιού, μέχρι να κλείσει η συμφωνία για την πώλησή του: «Είναι πολύ ωραία η ιστορία, μου λέει ο προμηθευτής μου ο Πέρσης: “Ψάχνει κάποιος στην Ελλάδα ένα τέτοιο χαλί. Υπάρχει ένα και μοναδικό στην Περσία. Λοιπόν, εάν έχεις την επαφή να του το δώσουμε”. Το έφερα, του το δειγμάτισα χωρίς να το πληρώσω, γιατί ήταν πολύ μεγάλη η αξία αυτή, δεν θα το πλήρωνα. Επειδή έχω πολύ μεγάλο κύρος στις αγορές του κόσμου, μου το έφερε και το δειγματίσαμε».