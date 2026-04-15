Δέσποινα Μοιραράκη: Ο Γιώργος Τσαγκαράκης στις οικονομικές του συναλλαγές ήταν κύριος

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Δέσποινα Μοιραράκη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον πρώην συνεργάτη της στο «Cash or Trash», Γιώργο Τσαγκαράκη.

Η γνωστή επιχειρηματίας και παρουσιάστρια του STAR ήταν καλεσμένη την Τετάρτη στην εκπομπή «Το πρωινό» και μίλησε για όλα στον Γιώργο Λιάγκα. Η Δέσποινα Μοιραράκη μιλώντας για τον Γιώργο Τσαγκαράκη, υπογράμμισε ότι ήταν εντάξει με τις οικονομικές συναλλαγές του.

«Να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ο Γιώργος είναι ένας φίλος. Είναι γνωστό άτομο. Εγώ είχα μια επικοινωνία μαζί του ανέκαθεν. Δεν έχω προσωπική φιλία», είπε αρχικά η Δέσποινα Μοιραράκη για τον Γιώργο Τσαγκαράκη.

«Όσον αφορά το “Cash or Trash” βασίζεται σε διεθνές project, που είναι αυτό που σε καίει και θέλουν να μάθουν κι οι τηλεθεατές. Είμαι παρουσιάστρια εκεί κι είμαι η μοναδική που έχω να κάνω κατευθείαν με το STAR. Οι αγοραστές μας είναι ανεξάρτητοι συνεργάτες με τον σταθμό και την εταιρεία παραγωγής. Δεν έχει εργασιακή σχέση το STAR. Εμείς δεν έχουμε κάνει καινούρια γυρίσματα από τέλη Μαρτίου, που ήταν να ολοκληρώσουμε», ξεκαθάρισε ακόμα.

Μάλιστα, η Δέσποινα Μοιραράκη επισήμανε: «Στις οικονομικές του συναλλαγές ήταν κύριος. Αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή ουδέποτε υπήρξε πρόβλημα κι ήταν συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η Δέσποινα Μοιραράκη είπε στον Γιώργο Λιάγκα ότι το ακριβότερο χαλί που έχει πουλήσει στην Ελλάδα είναι αξίας 180.000 ευρώ και ο αγοραστής του ήταν ένας εφοπλιστής.

«Το πιο ακριβό χαλί που έχω πουλήσει ποτέ στην Ελλάδα ήταν αξίας 180.000 ευρώ. Το πήρε ένας εφοπλιστής για το σπίτι του. Αυτό ήταν ένα χαλί το οποίο ήρθε αποκλειστικά για εκείνον από την Περσία, ολομέταξο, το οποίο για να το βρω… δεν ξέρω τι έκανα. Το έψαχνε κι αυτός, και το… το έψαχνε σε όλο τον κόσμο», ανέφερε.

«Είναι πολύ ωραία η ιστορία, μου λέει ο προμηθευτής μου ο Πέρσης “ψάχνει κάποιος στην Ελλάδα ένα τέτοιο χαλί. Υπάρχει ένα και μοναδικό στην Περσία. Λοιπόν, εάν έχεις το connection, να του το δώσουμε”. Το έφερα, χωρίς να το πληρώσω, γιατί ήταν πολύ μεγάλη η αξία αυτή, δεν θα το πλήρωνα. Το χαλί αυτό να σου πω ότι πήγε στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι 8 μέτρα μήκος ,με 5 μέτρα πλάτος. Ολομέταξο. Double knotted. Για να κατασκευαστεί, θέλει τουλάχιστον 8 με 10 χρόνια. Ένα στον κόσμο υπάρχει και το έχει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη», δήλωσε ακόμα η Δέσποινα Μοιραράκη.