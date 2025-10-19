MENOY

LIFESTYLE

Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια βάρους: “Υπάρχει ένα ιατρικό φάρμακο που είναι ενέσιμο και το ακολουθώ πιστά”

THESTIVAL TEAM

Στην κάμερα της εκπομπής “Πρωινό Σαββατοκύριακο” και τη δημοσιογράφο Σοφία Μανουσακίδου, μίλησε η Δέσποινα Μοιραράκη.

Η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια του “Cash or Trash”, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην αλλαγή στην εμφάνισή της και στα κιλά που έχει χάσει.

«Το κορμί θέλει δουλειά. Θα το πω ξανά δημοσίως, υπάρχει ένα ιατρικό φάρμακο που είναι ενέσιμο και το ακολουθώ πιστά με τις οδηγίες όμως της γιατρού μου. Από κει και πέρα, κάνω διατροφή και πολλή γυμναστική», είπε η Δέσποινα Μοιραράκη στον ΑΝΤ1 και πρόσθεσε: «Τη Δέσποινα την είχα αφήσει πίσω πολύ παλιά, όταν έπρεπε να μεγαλώσω τα παιδιά και να αναπτύξω την επιχείρηση. Και η επόμενη φορά ήταν με την ασθένεια του άντρα μου. Μου έλεγε: “Δεν θέλω να σε βλέπει ο κόσμος και να σε λυπάται, ούτε να σκέφτεται τα προβλήματα τα δικά μας”».

Δείτε το βίντεο

Δέσποινα Μοιραράκη

