Δέσποινα Μοιραράκη: Δεν ήταν βελούδινο το διαζύγιο, υπήρχε και απιστία

Η Δέσποινα Μοιραράκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «STATUS» με τον Κωνσταντίνο Καμέα. Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης αποκαλύπτοντας γεγονότα από τον πρώτο της γάμο.

«Αυτός γάμος έληξε πολύ άσχημα. Τόσο άσχημα όσο δεν το πιστεύεις. Γιατί χάλασε η σχέση μόλις κάναμε το δεύτερο παιδί. Δεν μπορούσα, γιατί δεν ήθελα τα παιδιά μου να στερηθούν τον πατέρα τους επειδή τον είχα στερηθεί εγώ. Ήταν κι αυτό κάτι που με κράτησε, με φρέναρε. Δεν ήταν βελούδινο το διαζύγιο. Δηλαδή τη βωμολοχία που έχω δεχτεί εγώ από τον πρώτο μου σύζυγο και άλλα πολλά. Δεν είναι τώρα στιγμή να τα λέμε και δεν θέλω, αλλά γιατί είναι και ο πατέρας των παιδιών μου, με πολύ σεβασμό. Απλά ήταν πάρα πολύ άσχημη η ζωή μου μαζί του. Το διαζύγιο ήρθε από 15 – 16 χρόνια συμβίωσης», είπε αρχικά η Δέσποινα Μοιραράκη.

Και πρόσθεσε: «Μόλις γέννησα τον μικρό μου τον γιο, αμέσως μετά από ένα χρόνο χάλασε αυτή η σχέση. Ο πρώτος μου σύζυγος με είχε γνωρίσει μια μικρή Δεσποινούλα, όπως έλεγε ένα κοριτσάκι μικρό, άβουλο και ξαφνικά εγώ άρχισα να γίνομαι μια μικρή επιχειρηματίας και να έχω την δική μου γνώμη. Ο πρώτος μου σύζυγος με περνούσε 17 χρόνια. Δεν υπήρχαν μόνο κόντρες και απιστία. Με είχε τραυματίσει πάρα πολύ η απιστία. Ήμασταν πολύ αγαπημένοι, γιατί και εκείνος ήταν παντρεμένος και χώρισε για να με παντρευτεί».

«Κάποια στιγμή όμως, επειδή είχε φτάσει στο αποκορύφωμα, ήμουν τόσο πολύ πεπεισμένη ότι και να καταστραφώ έπρεπε να το κάνω και το έκανα. Ο πρώτος σύζυγος μου είπε: “‘θα τραβήξεις τον Γολγοθά σου”. Δηλαδή με έδιωξε, μου πέταξε τα γραφεία μου. Ήταν πολύ άσχημο το διαζύγιο. Όμως δεν το έβαλα κάτω, παρόλο που με φοβέριζε και ψυχικά και προσπαθούσε με την ψυχή μου να τα βάλει για να με αποτρέψει από τον χωρισμό. Εγώ εκεί στάθηκα πολύ δυνατή, πήρα δύναμη και είπα “όχι Δέσποινα, το χρωστάς στον εαυτό σου”».