Δέσποινα Καμπούρη μετά την επίμαχη δήλωσή της για το Gay Pride: Έχω το δικαίωμα να πιστεύω ότι ο πραγματικός ακτιβισμός δεν είναι αυτό;

Τη δική της απάντηση στα σχόλια που προκλήθηκαν μετά την τοποθέτησή της για το Gay Pride έδωσε η Δέσποινα Καμπούρη. Η δημοσιογράφος, η οποία είχε περιγράψει τη Γιορτή Υπερηφάνειας ως «μια γιορτή με τακούνια και ψηλοτάκουνα», επανήλθε στο θέμα, επιδιώκοντας να στηρίξει τη θέση της μέσα από ανάρτηση που δημοσίευσε στα social media.

«Το έχω ζήσει, το έχω νιώσει, το έχω στηρίξει. Πάντα όμως είχα τον ίδιο προβληματισμό για το Gay Pride: Μήπως η ουσία χάνεται πίσω από την υπερβολή; Όσοι με γνωρίζουν προσωπικά αλλά και όσοι έχει τύχει να παρακολουθήσουν την πορεία μου, τα κείμενά μου, τις δημόσιες τοποθετήσεις μου, σίγουρα θα ξέρουν ότι πάντοτε υπερασπιζόμουν την αλήθεια και τα δικαιώματα ΟΛΩΝ των ανθρώπων. Είμαστε όλοι ίσοι, ελεύθεροι να εκφράσουμε τις επιθυμίες μας και να ζήσουμε όπως ακριβώς θέλουμε. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο», ξεκίνησε να γράφει η Δέσποινα Καμπούρη.

Σήμερα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής εξέφρασα την αντίθεσή μου με τον τρόπο που ορισμένοι άνθρωποι προσπαθούν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους στο gay pride.

Μπορώ να έχω κι εγώ το δικαίωμα ως ελεύθερος άνθρωπος να πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι που πρωτοστατούν σε αυτό δεν καταφέρνουν να μεταφέρουν ένα τόσο ηχηρό μήνυμα και να διεκδικήσουν κάτι τόσο σοβαρό όπως τα ίσα δικαιώματα στον γάμο, στην εργασία, στην ασφάλεια, στην αποδοχή, στην αντίσταση στις διακρίσεις, στη βία και τον αποκλεισμό, κάνοντας διαγωνισμό ταχύτητας πάνω σε ψηλοτάκουνα; Έχω το δικαίωμα να πιστεύω ότι ο πραγματικός ακτιβισμός δεν είναι αυτό;

Στο pride το μήνυμα της διεκδίκησης και του αγώνα χάνεται πίσω από την εικόνα της υπερβολής. Αν το μήνυμα δε φτάνει σε εμένα που είμαι έτοιμη να το λάβω, αμφιβάλω αν θα διαρρήξει το τοίχος της ομοφοβίας που πράγματι υπάρχει», σημειώνει η Δέσποινα Καμπούρη στην ανάρτησή της.

«Ο προβληματισμός λοιπόν δεν αφορά στην παρέλαση περηφάνιας, αλλά αν αυτή η περηφάνια μπορεί να κατοχυρωθεί για τις υπόλοιπες 364 μέρες του χρόνου. Μπορούμε να διαφωνούμε χωρίς να αμφισβητούμε ο ένας τις προθέσεις του άλλου; Ας υπάρχει χώρος για διάλογο με σεβασμό, ακόμη κι όταν δεν συμφωνούμε», καταλήγει στην απάντησή της η Δέσποινα Καμπούρη.