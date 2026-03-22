Δέσποινα Καμπούρη: Δεν θα έπρεπε να εκπλήσσομαι από την ταχύτητα με την οποία επιχειρείται η αποδόμηση ενός χαρακτήρα από τους συνήθεις υπόπτους

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το βράδυ της Κυριακής, η Δέσποινα Καμπούρη επέλεξε να σχολιάσει τον ντόρο που προκάλεσε μια αναφορά της, εντός της εβδομάδος, για τα Gay Pride. Μ’ αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, θέλησε να δώσει σαφή απάντηση σε όλες τις αντιδράσεις.

Έτσι, μέσα από τα social media, η γοητευτική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια εξήγησε αφενός πως δεν θα έπρεπε να εκπλήσσεται από ορισμένες συμπεριφορές και αφετέρου πως ξέρει να ζητάει συγνώμη, μόνο όταν νιώθει ότι αδίκησε ή πόνεσε κάποιον.

Ειδικότερα, η Δέσποινα Καμπούρη έγραψε αρχικά πως “κανονικά δεν θα έπρεπε να εκπλήσσομαι από την ταχύτητα με την οποία επιχειρείται η αποδόμηση ενός χαρακτήρα από τους συνήθεις υπόπτους στα media. Όλοι τους ξέρουμε. Όποιος τολμήσει να διατυπώσει με ειλικρίνεια, τόλμη και παρρησία τη γνώμη του είναι δακτυλοδεικτούμενος, ομοφοβικός και επικίνδυνος για την κοινωνία”.

“Tρομάζω με την επίπλαστη επιθυμία σας για ελεύθερη έκφρασh και ελευθερία του λόγου. Οι περισσότεροι υποκρίνεστε. Είστε αυτοί που στέλνετε κατάρες κρυμμένοι πίσω από τρολ λογαριασμούς στα social media. Και νομίζετε πως θα τρομάξω; Πως θα αναθεωρήσω; Έχω μάθει να ζητάω συγνώμη. Μόνο όμως αν την πιστεύω. Μόνο αν πραγματικά νιώθω ότι πόνεσα ή αδίκησα κάποιον. Όχι για να ικανοποιήσω τα αυτιά ποτισμένων από μίσος ανθρώπων”.

“Εύχομαι να είναι όλοι οι άνθρωποι ευτυχισμένοι και να μη φοβούνται να υψώσουν το ανάστημα τους με το οποιοδήποτε κόστος. Είμαστε όλοι ίσοι και ελεύθεροι” καταλήγει, τέλος, η Δέσποινα Καμπούρη σ’ αυτό το νέο διαδικτυακό της μοίρασμα.