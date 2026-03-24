MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

“Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές ότι έχει καταστεί κατηγορούμενος”: Τι αναφέρει ο δικηγόρος του Γ. Μανίκα για την υπόθεση απάτης στον ΕΚΦΑ

|
THESTIVAL TEAM

Το όνομα του γνωστού μοντέλου, Γιώργου Μανίκα, φέρεται να βρίσκεται μέσα στη λίστα των ατόμων που εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις απάτες ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ, εις βάρος του ΕΦΚΑ.

Από χθες το πρωί το ελληνικό FBI έχει καταφέρει να περάσει χειροπέδες σε 22 άτομα για απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, μεταξύ των οποίων ένας πρώην παίκτης ριάλιτι και ένας γνωστός influencer ο όποιος στο παρελθόν είχε συμμετάσχει και σε παιχνίδι επιβίωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες όμως από αστυνομικές πηγές, στη λίστα των κατηγορούμενων βρίσκονται κι άλλα επώνυμα πρόσωπα. Πρόκειται για δύο μοντέλα, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Γιώργος Μανίκας.

«Μέσω δημοσιευμάτων και άτυπων διαρροών, ενημερωθήκαμε για την εμπλοκή του ονόματος του εντολέα μας κ. Γεωργίου Μανίκα, στην υπόθεση της εξάρθρωσης κυκλώματος εξαπάτησης του Δημοσίου. Προς όλους όσοι θέλουν να σηκώσουν σκόνη, διευκρινίζουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι μέχρι ώρας δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές, ότι ο κ. Μάνικας έχει καταστεί κατηγορούμενος για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη», λέει στο newsit.gr o δικηγόρος του Γιώργου Μανίκα, Δημήτρης Ζορμπάς.

Μάλιστα στη συνέχεια ο δικηγόρος του γνωστού μοντέλου επισημαίνει πως είναι άξιο απορίας να διαρρέεται το ονομα του πελάτη του σε δημοσιογράφους και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ενώ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση προς τον ίδιο.

«Σε κάθε περίπτωση, ο εντολέας μας βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών προκειμένου να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία, ώστε να διευκολύνει την έρευνα τους. Είναι αυτονόητο πως δημοσιεύματα και αναφορές σχετικά με την εμπλοκή του κ. Μανίκα στην υπό έρευνα υπόθεση, θα αξιολογηθούν ενδελεχώς, για τη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου».

Από τις έκνομες ενέργειες του κύκλωμα ζημίωσε με το ποσό των 20 περίπου εκατομμυρίων ευρώ τον ΕΦΚΑ, ενώ από τα εικονικά τιμολογία που είχαν εκδώσει τα μέλη του κυκλώματος ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο με 11 εκατομμύρια ευρώ.

Γιώργος Μανίκας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Πλεύρης κατά Δούκα για το άσυλο: “Μετατρέπει τον δήμο σε παράρτημα του ΑΝΤΑΡΣΥΑ”

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Νικολέττα Ράλλη για τον χωρισμό της: Δεν θα έπρεπε να χαμογελάω, αλλά είμαι πολύ καλά

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Καρκίνος του πνεύμονα στους μη καπνιστές: Δεν είναι “η ίδια νόσος χωρίς τσιγάρο” – Τι ιδιαιτερότητες έχει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κατάσχεση κλοπιμαίων σε πλοίο στο λιμάνι μετά από πληροφορίες της Europol

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Super League: Σήμερα η κλήρωση των play off και play out – Τι ώρες θα γίνουν

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης