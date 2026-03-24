“Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές ότι έχει καταστεί κατηγορούμενος”: Τι αναφέρει ο δικηγόρος του Γ. Μανίκα για την υπόθεση απάτης στον ΕΚΦΑ

Το όνομα του γνωστού μοντέλου, Γιώργου Μανίκα, φέρεται να βρίσκεται μέσα στη λίστα των ατόμων που εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις απάτες ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ, εις βάρος του ΕΦΚΑ.

Από χθες το πρωί το ελληνικό FBI έχει καταφέρει να περάσει χειροπέδες σε 22 άτομα για απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, μεταξύ των οποίων ένας πρώην παίκτης ριάλιτι και ένας γνωστός influencer ο όποιος στο παρελθόν είχε συμμετάσχει και σε παιχνίδι επιβίωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες όμως από αστυνομικές πηγές, στη λίστα των κατηγορούμενων βρίσκονται κι άλλα επώνυμα πρόσωπα. Πρόκειται για δύο μοντέλα, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Γιώργος Μανίκας.

«Μέσω δημοσιευμάτων και άτυπων διαρροών, ενημερωθήκαμε για την εμπλοκή του ονόματος του εντολέα μας κ. Γεωργίου Μανίκα, στην υπόθεση της εξάρθρωσης κυκλώματος εξαπάτησης του Δημοσίου. Προς όλους όσοι θέλουν να σηκώσουν σκόνη, διευκρινίζουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι μέχρι ώρας δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές, ότι ο κ. Μάνικας έχει καταστεί κατηγορούμενος για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη», λέει στο newsit.gr o δικηγόρος του Γιώργου Μανίκα, Δημήτρης Ζορμπάς.

Μάλιστα στη συνέχεια ο δικηγόρος του γνωστού μοντέλου επισημαίνει πως είναι άξιο απορίας να διαρρέεται το ονομα του πελάτη του σε δημοσιογράφους και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ενώ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση προς τον ίδιο.

«Σε κάθε περίπτωση, ο εντολέας μας βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών προκειμένου να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία, ώστε να διευκολύνει την έρευνα τους. Είναι αυτονόητο πως δημοσιεύματα και αναφορές σχετικά με την εμπλοκή του κ. Μανίκα στην υπό έρευνα υπόθεση, θα αξιολογηθούν ενδελεχώς, για τη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου».

Από τις έκνομες ενέργειες του κύκλωμα ζημίωσε με το ποσό των 20 περίπου εκατομμυρίων ευρώ τον ΕΦΚΑ, ενώ από τα εικονικά τιμολογία που είχαν εκδώσει τα μέλη του κυκλώματος ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο με 11 εκατομμύρια ευρώ.