Δανάη Μπάρκα: Ο ξέφρενος χορός της στον Αλέξη Γεωργούλη, σε ρυθμούς “Είσαι το ταίρι μου” – Δείτε το βίντεο

Αναμνήσεις από την επιτυχημένη σειρά «Είσαι το ταίρι μου» ξύπνησε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok η Δανάη Μπάρκα, όπου χορεύει στον Αλέξη Γεωργούλη.

Αξέχαστες έχουν μείνει οι σκηνές και οι ατάκες της Βίκυς Σταυροπούλου στη σειρά «Είσαι το ταίρι μου», όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Αλέξη Γεωργούλη. Τώρα, τη θέση της πήρε η κόρη της Δανάη Μπάρκα, η οποία χόρεψε δίπλα στον ηθοποιό στους ρυθμούς τραγουδιού που είχε χορέψει στη σειρά η μητέρα της.

Η Δανάη Μπάρκα ως άλλη «Στέλλα» χορεύει στον γόη «Σωτήρη», ο οποίος εξακολουθεί να παίζει τον βαρύ τύπο όπως στο σίριαλ. Όπως έγραψε η Δανάη Μπάρκα σχολιάζοντας το βίντεο: «25 χρόνια μετά, ο ίδιος βαρύς τύπος. Περνιέται για ωραίος; ΟΧΙ, περνιέται για πολύ ωραίος».

@danaibarka__ Περνιέται για ωραίος; ΟΧΙ,περνιέται για πολύ ωραίος 😘 ——- @Alexis Georgoulis #eisaiToTairiMou #f #nightout #fpy #fpyシ ♬ πρωτότυπος ήχος – Danai Barka 🌻

Να σημειωθεί ότι η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Αλέξης Γεωργούλης διατηρούν βαθιά φιλία μέχρι και σήμερα, με τον ηθοποιό και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να έχει αναπτύξει φιλική σχέση και με την κόρη της, Δανάη Μπάρκα.   

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Γερμανός ΥΠΕΞ: Το Ιράν να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από ΔΥΠΑ και ΕΦΚΑ για την επόμενη εβδομάδα

ΔΙΕΘΝΗ 58 λεπτά πριν

Στον “αέρα” οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν – Αβέβαιη η συμμετοχή του Ιράν λόγω των βομβαρδισμών στον Λίβανο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Στο Γηροκομείο Αθηνών ο Κ. Μητσοτάκης και η κόρη του Σοφία – Αντάλλαξαν δώρα για το Πάσχα με τους ηλικιωμένους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 30 λεπτά πριν

Στην Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης η πρώτη επίσκεψη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Ο ΟΦΗ θέλει Έλληνα διαιτητή στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ