Δανάη Μιχαλάκη: Θέλει δουλειά το ζευγάρι, εγώ άθελα μου είχα πέσει πάνω στη μικρή

THESTIVAL TEAM

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο πλατό του «The 2Night Show» τη Δανάη Μιχαλάκη. Η ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά του ANT1 «Grand Hotel» μίλησε για το πώς βίωσε την περίοδο της εγκυμοσύνης και της γέννας.

«Στην εγκυμοσύνη έβαλα 10 κιλά, δεν προσπάθησα να τα χάσω, έτρωγα πολύ στον θηλασμό. Είχα υποψιαστεί ότι είμαι έγκυος αλλά επειδή ο Γιώργος δεν ήταν στην Αθήνα. Στην αρχή της εγκυμοσύνης μου έκανα πολλούς εμετούς, έχασα πολλά γυρίσματα από την Παραλία, αλλά με στήριξε η παραγωγή της σειράς.

Και πρόσθεσε: «Ήθελα να κάνω κορίτσι, μου αρέσουν οι φουστίτσες και τα φιογκάκια. Νιώθω ότι έχω καλύτερη επικοινωνία με τα κορίτσια. Η μικρή μας ήρθε δύο εβδομάδες νωρίτερα από την τελική ημερομηνία. Είχα πονάκια, πήγα να με δει ο γυναικολόγος και τελικά γέννησα».

Στη συνέχεια, η Δανάη Μιχαλάκη εξομολογήθηκε πώς βιώνει τη μητρότητα στην καθημερινότητά της και πώς είναι η σχέση της με τον σύζυγό της, Γιώργο Παπαγεωργίου μετά τον ερχομό της μικρής.

«Δεν μπορώ να σου περιγράφω όταν την πήρα στην αγκαλιά μου. Είχα και την ανυπομονησία να δω πώς είναι. Είναι μία στιγμή απερίγραπτη. Όταν πήγαμε με την μικρή στο σπίτι μετά το μαιευτήριο, δεν κοιμήθηκα για τρία βράδια, ήμουν συνεχώς από πάνω της. Στην αρχή θέλει απίστευτη δουλειά το ζευγάρι, γιατί χάνονται όλες οι ισορροπίες, εγώ άθελα μου είχα πέσει πάρα πολύ πάνω στη μικρή. Επέλεξα να μείνω με τη μικρή για δύο χρόνια».

