Δανάη Μιχαλάκη: “Δύο χρόνια αγάπης”, γράφει για τα γενέθλια της κόρης της

Μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα δεύτερα γενέθλια της κόρης της έκανε η Δανάη Μιχαλάκη.

Η ηθοποιός και ο Γιώργος Παπαγεωργίου υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί δύο χρόνια μετά τον γάμο τους που πραγματοποιήθηκε στη Σύρο.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Δανάη Μιχαλάκη μοιράστηκε μια φωτογραφία στην οποία η κόρη της στέκεται μπροστά σε έναν τοίχο που έχει στολιστεί με μπαλόνια και με μια γιρλάντα με την επιγραφή «Χρόνια Πολλά», ενώ εξέφρασε την αγάπη της.

«Δύο χρόνια αγάπης. Δύο χρόνια μαζί σου», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της που συνόδευε την ανάρτησή της.

Δείτε την ανάρτηση που έκανε η Δανάη Μιχαλάκη