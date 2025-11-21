MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δανάη Μιχαλάκη: “Δύο χρόνια αγάπης”, γράφει για τα γενέθλια της κόρης της

|
THESTIVAL TEAM

Μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα δεύτερα γενέθλια της κόρης της έκανε η Δανάη Μιχαλάκη.

Η ηθοποιός και ο Γιώργος Παπαγεωργίου υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί δύο χρόνια μετά τον γάμο τους που πραγματοποιήθηκε στη Σύρο.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Δανάη Μιχαλάκη μοιράστηκε μια φωτογραφία στην οποία η κόρη της στέκεται μπροστά σε έναν τοίχο που έχει στολιστεί με μπαλόνια και με μια γιρλάντα με την επιγραφή «Χρόνια Πολλά», ενώ εξέφρασε την αγάπη της.

«Δύο χρόνια αγάπης. Δύο χρόνια μαζί σου», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της που συνόδευε την ανάρτησή της.

Δείτε την ανάρτηση που έκανε η Δανάη Μιχαλάκη

Δανάη Μιχαλάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το αμερικανικό ειρηνευτικό προσχέδιο παρέχει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας, παρόμοιες με αυτές του Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 9 ώρες πριν

Δήμος Δέλτα: Δύο νέες, σύγχρονες παιδικές χαρές στη Σίνδο – Δείτε εικόνες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 12 ώρες πριν

Η ΠΚΜ με δράσεις τουριστικής προβολής στη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τον Καναδά

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 11 ώρες πριν

Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τα τρία νέα σχολεία στον Δήμο Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Λουτράκι: “Είναι ένας μελλοντικός βιαστής” φώναζε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή που την ακούμπησε

ΕΘΝΙΚΑ 13 ώρες πριν

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπ. Άμυνας για τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων: Αλλάζουν εκπαίδευση, εξέλιξη, θητεία και εφεδρεία