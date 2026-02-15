Δανάη Λιβιεράτου: Προφανώς ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως

Η Δανάη Λιβιεράτου παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” όπως είδαμε το μεσημέρι της Κυριακής στο πρόγραμμα του Alpha.

Μέσα σε όλα, δε, η εντυπωσιακή κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ μίλησε για την πρόσφατη ερμηνεία που παρουσίασε στα social media αλλά και για την αδυναμία που έχει στο δράμα.

Πιο συγκεκριμένα, η Δανάη Λιβιεράτου εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “μέσα από αυτή την ερμηνεία στα social media είχα απλά την ανάγκη να εκφράσω μια ιστορία που μου ‘χει συμβεί πριν, που είναι για μια σχέση η οποία έχει λήξει. Προφανώς ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως αλλά είχα προχωρήσει με τη ζωή μου”.

“Παρόλα αυτά, όταν πλησίαζαν τα γενέθλια του, ξαναήρθε κάποια συναισθήματα στην επιφάνεια και θεώρησα ότι ήταν η καλύτερη στιγμή να γράψω γι’ αυτό”.

“Μ’ αρέσει πάρα πολύ να παρουσιάζω τη μουσική μου και τις ιστορίες της ζωής μου με έναν κινηματογραφικό τρόπο. Είμαι σίγουρα drama queen, 100%. Απλά την ώρα που περνάω μια φάση και αισθάνομαι με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αν κάποιος γυρίσει και μου πει “είσαι drama queen”, θα αισθανθώ σαν να μου ελαχιστοποιούν τα συναισθήματα μου. Όταν ξεπερνάω αυτή τη φάση όμως, γυρνάω πίσω και σκέφτομαι πως μπορεί να ίσχυε το drama queen” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Δανάη Λιβιεράτου στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.