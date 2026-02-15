MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δανάη Λιβιεράτου: Προφανώς ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως

|
THESTIVAL TEAM

Η Δανάη Λιβιεράτου παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” όπως είδαμε το μεσημέρι της Κυριακής στο πρόγραμμα του Alpha.

Μέσα σε όλα, δε, η εντυπωσιακή κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ μίλησε για την πρόσφατη ερμηνεία που παρουσίασε στα social media αλλά και για την αδυναμία που έχει στο δράμα.

Πιο συγκεκριμένα, η Δανάη Λιβιεράτου εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “μέσα από αυτή την ερμηνεία στα social media είχα απλά την ανάγκη να εκφράσω μια ιστορία που μου ‘χει συμβεί πριν, που είναι για μια σχέση η οποία έχει λήξει. Προφανώς ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως αλλά είχα προχωρήσει με τη ζωή μου”.

“Παρόλα αυτά, όταν πλησίαζαν τα γενέθλια του, ξαναήρθε κάποια συναισθήματα στην επιφάνεια και θεώρησα ότι ήταν η καλύτερη στιγμή να γράψω γι’ αυτό”.

“Μ’ αρέσει πάρα πολύ να παρουσιάζω τη μουσική μου και τις ιστορίες της ζωής μου με έναν κινηματογραφικό τρόπο. Είμαι σίγουρα drama queen, 100%. Απλά την ώρα που περνάω μια φάση και αισθάνομαι με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αν κάποιος γυρίσει και μου πει “είσαι drama queen”, θα αισθανθώ σαν να μου ελαχιστοποιούν τα συναισθήματα μου. Όταν ξεπερνάω αυτή τη φάση όμως, γυρνάω πίσω και σκέφτομαι πως μπορεί να ίσχυε το drama queen” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Δανάη Λιβιεράτου στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Νιγηρία: Τουλάχιστον 46 νεκροί σε τρεις επιθέσεις ενόπλων στην πολιτεία του Νίγηρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει στη γνωστή τακτική της ωραιοποίησης και του εφησυχασμού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για την άγρια συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο στο λιμάνι – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

ΚΑΙΡΟΣ 15 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Φρίκη στη Νίκαια: Παρέα νεαρών βασάνισε, βίασε ανήλικο και τραβούσε βίντεο με ανήλικη συνεργό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Τσίπρας σε Κακλαμάνη: Η Βουλή να αγοράσει τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής