Δάκρυσε ο Λευτέρης Πανταζής για την Κόνι Μεταξά: "Ευχαριστώ τη Ζώζα που μου έδωσε το μεγαλύτερο σουξέ της ζωής μου"

Με δάκρυα στα μάτια παρουσιάστηκε ο Λευτέρης Πανταζής μιλώντας για την κόρη του, Κόνι Μεταξά, τονίζοντας πως είναι ευγνώμων στη Ζώζα Μεταξά που του χάρισε το μεγαλύτερο σουξέ της ζωής του, καθώς το παιδί του είναι ό,τι καλύτερο του έχει συμβεί.

Σε απόσπασμα της συνέντευξης που έδωσε ο τραγουδιστής στο κανάλι του Παντελή Τουτουντζή στο Youtube, το οποίο προβλήθηκε στο «Breakfast@Star» την Τρίτη 3 Μαρτίου, συγκινήθηκε όταν έκανε αναφορά στο γεγονός πως τα παιδιά το μόνο που χρειάζονται είναι να οι γονείς τους.

Ο Λευτέρης Πανταζής, ο οποίος έγινε πατέρας στα 34, εξομολογήθηκε αρχικά πως ήθελε πολύ να γίνει μπαμπάς: «Ήθελα να κάνω παιδί. Ζήλευα την Βίσση, την Άντζελα, όλους τους καλλιτέχνες που έκαναν παιδάκι κι εγώ δεν είχα. Ευχαριστώ τη Ζώζα που μου έδωσε αυτό το δώρο, το μεγαλύτερο σουξέ της ζωής μου», είπε δακρύζοντας.

Έπειτα ρωτήθηκε τι είναι αυτό που τον κάνει να κλαίει και να συγκινείται και απάντησε: «Το παιδί μου», συμπληρώνοντας: «Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Το ξέρει, της το έχω πει. Θέλω όλοι οι γονείς αν γίνεται να μην χωρίζουν, ποτέ να μην είναι μακριά από τα παιδιά τους, τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα, οι δικοί μας εγωισμοί φταίνε. Τα παιδιά θέλουν τους γονείς, τους θέλουν μαζί ασχέτως αν έχουν χωρίσει. Πάντα θέλουν τα παιδιά να είναι εκεί οι γονείς τους. Θέλουν αγάπη τα παιδιά».

Λευτέρης Πανταζής

