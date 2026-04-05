Δάκρυσε ο Ακύλας: Η αγκαλιά με τη μητέρα του σε συνάντηση με την ελληνική κοινότητα των Βρυξελλών

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Ακύλας στο πλαίσιο του Eurovision tour για την προώθηση του Ferto, όμως αυτή τη φορά είχε δίπλα του τη μητέρα του, με την οποία αγκαλιάστηκε σφιχτά κατά τη συνάντησή του με την ελληνική κοινότητα της πόλης, προκαλώντας συγκίνηση.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, την ώρα που έπαιζε το τραγούδι με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη σκηνή της Βιέννης τον ερχόμενο Μάιο, έχοντας την ελληνική σημαία στους ώμους του, άπλωσε το χέρι του στη μητέρα του, την έφερε κοντά του και την αγκάλιασε. Τραγούδησαν τους στίχους μαζί και ο κόσμος γύρω τους χειροκροτούσε.

Σε δεύτερο βίντεο που δημοσιεύτηκε, ο Ακύλας φαίνεται πως έβγαλε λόγο, με δάκρυα στα μάτια: «Δεν μπορώ να κρύψω τη συγκίνησή μου. Σας βλέπω όλους εδώ και νιώθω και την αγάπη σας και την αγκαλιά σας και πραγματικά μου είναι πολύ ιδιαίτερο που είναι σήμερα εδώ και η μητέρα μου μετά από όλο αυτό το promo. Είμαι και ευσυγκίνητος. Είμαι πολύ χαρούμενος πραγματικά. Η Ελλάδα ζει παντού και όπου έχω πάει σε αυτό το τουρ, έχω συναντήσει Έλληνες που έχουν αγκαλιάσει το Ferto και εμένα και είναι πάρα πολύ συγκινητικό και σπουδαίο που με έχει επιλέξει η Ελλάδα και το κοινό με τις επιτροπές. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή και θα κάνω πραγματικά το καλύτερο που μπορώ. Θα δώσω το 200% του εαυτού μου να φέρω την καλύτερη δυνατή θέση», είπε.

Έπειτα, κάλεσε ξανά τη μητέρα του δίπλα του, λέγοντας: «Ένα μεγάλο χειροκρότημα για αυτή τη γυναίκα, γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η γυναίκα, δεν θα υπήρχε το Ferto», με την ίδια να του σκουπίζει τα δάκρυα.