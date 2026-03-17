Δάφνη Καραβοκύρη: “Σε όσους δεν αρέσει η εκπομπή μας, μπορούν να αλλάξουν κανάλι”

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε η Δάφνη Καραβοκύρη, η οποία απάντησε και για την κριτική του Γιώργου Λάγιου για το Real View.

«Είναι εξαιρετική η αλλαγή που έγινε, έχει άλλη ενέργεια, κέφι, μπρίο και χορό. Ήταν μια καινούρια πρεμιέρα», είπε αρχικά η Δάφνη Καραβοκύρη.

Η Δάφνη Καραβοκύρη είπε στη συνέχεια: «Στόχος της εκπομπής είναι τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά η αλλαγή μάς ταιριάζει και ψυχολογικά καλύτερα. Έχει αλλάξει η σήμανση της εκπομπής λόγω ώρας, αλλά έχει αλλάξει και η θεματολογία».

Σε ερώτηση για τον Γιώργο Λάγιο, η Δάφνη Καραβοκύρη απάντησε: «Σε όσους δεν αρέσει η εκπομπή, μπορούν να αλλάξουν κανάλι. Δεν είναι ο πρώτος που λέει κάτι τέτοιο, αλλά δεν βλάπτει να είσαι λίγο ευγενικός».