Δάφνη Καραβοκύρη: “Σε όσους δεν αρέσει η εκπομπή μας, μπορούν να αλλάξουν κανάλι”

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε η Δάφνη Καραβοκύρη, η οποία απάντησε και για την κριτική του Γιώργου Λάγιου για το Real View.

«Είναι εξαιρετική η αλλαγή που έγινε, έχει άλλη ενέργεια, κέφι, μπρίο και χορό. Ήταν μια καινούρια πρεμιέρα», είπε αρχικά η Δάφνη Καραβοκύρη.

Η Δάφνη Καραβοκύρη είπε στη συνέχεια: «Στόχος της εκπομπής είναι τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά η αλλαγή μάς ταιριάζει και ψυχολογικά καλύτερα. Έχει αλλάξει η σήμανση της εκπομπής λόγω ώρας, αλλά έχει αλλάξει και η θεματολογία».

Σε ερώτηση για τον Γιώργο Λάγιο, η Δάφνη Καραβοκύρη απάντησε: «Σε όσους δεν αρέσει η εκπομπή, μπορούν να αλλάξουν κανάλι. Δεν είναι ο πρώτος που λέει κάτι τέτοιο, αλλά δεν βλάπτει να είσαι λίγο ευγενικός».

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Λίβανος: Τους 921 έφτασαν οι νεκροί από τα πλήγματα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Δήμητρα Αλεξανδράκη για Ιωάννα Τούνη: Χάνονται ζωές στον πόλεμο και κάθονται τα σκουπίδια και την βρίζουν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 43χρονη που άρπαξε τσαντάκι με 1.000 ευρώ από γυναίκα σε λαϊκή αγορά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Τραγωδία στο Ναύπλιο: 46χρονος ορειβάτης έπαθε ανακοπή και πέθανε έπειτα από τσίμπημα μέλισσας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη για οπαδική βία κι εγκληματικότητα: Θα τους διαλύσουμε, θα τους συλλάβουμε και θα τους παραπέμψουμε στη Δικαιοσύνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης