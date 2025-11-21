MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
LIFESTYLE

Δάφνη Καραβοκύρη για το επεισόδιο ανάμεσα σε Γκλέτσο και Μουτίδου: Φοβήθηκα ότι μπορεί να σήκωνε το χέρι του

|
THESTIVAL TEAM

Την ανησυχία της πως το on air επεισόδιο ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και τον Απόστολο Γκλέτσο στο «Real View» θα μπορούσε να έχει άσχημη κατάληξη, εξέφρασε η Δάφνη Καραβοκύρη, φοβούμενη όπως είπε, ότι ο ηθοποιός θα μπορούσε να χειροδικήσει.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή όπου συμμετέχει η Σοφία Μουτίδου και η Δάφνη Καραβοκύρη. Η συζήτηση όμως, δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν, καθώς οι δύο τους ανέβασαν τους τόνους όσο σχολίαζαν τη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι». Η Σοφία Μουτίδου υποστήριξε τη συγκεκριμένη άποψη, ενώ ο συνάδελφός της εξέφρασε πλήρη διαφωνία. Τελικά, η ηθοποιός χαρακτήρισε τον καλεσμένο της «ψεύτη», με αποτέλεσμα εκείνος να αφαιρέσει το μικρόφωνό του και να αποχωρήσει από το πλατό.

Η Δάφνη Καραβοκύρη, μιλώντας στο «Buongiorno» σε δηλώσεις που προβλήθηκαν την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη σε ατυχή συγκυρία, καθώς έλαβε χώρα μόλις στη δεύτερη εκπομπή μετά την πρεμιέρα.

Παράλληλα, η δημοσιογράφος πρόσθεσε ότι μετάνιωσε που δεν τοποθετήθηκε δημόσια, τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε το επεισόδιο: «Το περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο το συζητάμε μεταξύ μας, με διαφορετικά ηχοχρώματα κάθε φορά, αλλά πίσω δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Να θυμίσω ότι έγινε και στη δεύτερη εκπομπή. Μετάνιωσα που δεν τοποθετήθηκα στο περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο. Ήθελα να είχα υπάρξει δίπλα στη Σοφία και το έχω συζητήσεις μαζί της και θεωρώ ότι ήταν θέμα άστοχης δικής μου διαχείρισης. Νομίζω ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν θα έπρεπε να τις ανέχεται κανείς. Εγώ όντως φοβήθηκα ότι μπορεί να σήκωνε το χέρι του, όπως και είπε ότι θα κάνει, στη Σοφία».

Δάφνη Καραβοκύρη

