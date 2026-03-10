Δάφνη Καραβοκύρη για Ιωάννα Τούνη: Σκέφτομαι τον τωρινό σύντροφό της, δεν τον ενοχλεί αυτή η μόνιμη αναφορά στο παρελθόν;

Τις δημόσιες αναφορές της Ιωάννας Τούνη στους πρώην συντρόφους της σχολίασε η Δάφνη Καραβοκύρη, διερωτώμενη αν ο νυν σύντροφός της, Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης, ενοχλείται από τις σχετικές αναρτήσεις της στα social media.

Η τοποθέτηση έγινε με αφορμή πρόσφατο βίντεο της influencer στο TikTok, στο οποίο αναφερόταν στις γυναίκες που αντιλαμβάνονται στοιχεία ενός άντρα, όπως τα επισημαίνουν φίλες τους, τα οποία εκείνες συνειδητοποιούν μόνο όταν ο φύγει ο έρωτας.

Το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου, η Δάφνη Καραβοκύρη αναφέρθηκε μέσω του «Real View» στον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, με τον οποίο έχει σχέση η Ιωάννα Τούνη και πιο συγκεκριμένα έθεσε ένα ερώτημα, λέγοντας: «Εγώ κάθε φορά σκέφτομαι τον τωρινό σύντροφο της Ιωάννας Τούνη. Δεν τον ενοχλεί; Δεν τον πληγώνει αυτή η μόνιμη αναφορά στο παρελθόν;».

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος πρόσθεσε: «Άμα είσαι κολλημένη, είσαι κολλημένη, γιατί χτυπάει σε διάφορα δικά σου παλιά τραυματάκια. Εγώ συμφωνώ με τον κόσμο. Το έχει πάει εργολαβία, γιατί ξέρει ότι πουλάει, ξέρει ότι ο κόσμος ασχολείται».

Στο βίντεο που μοιράστηκε η influencer στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok το Σάββατο, έγραψε χαρακτηριστικά «όταν φεύγει ο έρωτας και πλέον βλέπεις και εσύ καθαρά αυτά που σου έλεγαν όλες οι κολλητές σου γι’ αυτόν» και πρόσθεσε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Σε όποια έχει συμβεί να σηκώσει το χέρι! Ξεκινάω εγώ».