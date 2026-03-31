Δ. Μπάσης για Μαρινέλλα: Ιστορικό πρόσωπο στην ελληνική μουσική σκηνή – Ήταν πολύ γενναιόδωρη με τους νεότερους

Στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews μίλησε ο Δημήτρης Μπάσης για την απώλεια της Μαρινέλλας, αλλά και για τη συνεργασία του μαζί της.

«Μιλάμε για ένα ιστορικό πρόσωπο πλέον στην ελληνική μουσική σκηνή. Μια ερμηνεύτρια που έχει γράψει τη δική της ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Εγώ είχα την τύχη και την τιμή να τη γνωρίσω πριν κάποια χρόνια για μια σειρά συναυλιών που έδωσε και μου πρότεινε να είμαι μαζί της στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μαζί με το μαέστρο Γιώργο Κατσαρό.

Αυτό που θυμάμαι είναι η γενναιοδωρία της στους νεότερους. Ήταν πολύ φιλόξενη και πολύ τελειομανής. Ήταν μια συνεργασία που τη χάρηκα πραγματικά πάρα πολύ. Δυστυχώς το ελληνικό τραγούδι από προχθές είναι φτωχότερο, αλλά η Μαρινέλλα αφήνει μια σπουδαία παρακαταθήκη πίσω της.

Έχει δημιουργήσει μια σχολή, θα έλεγα. Με τον τρόπο που ερμήνευε τα τραγούδια της αλλά και γενικά την σκηνική παρουσία της στη σκηνή. Νομίζω είναι από τις πρώτες τραγουδίστριες που εγκατέλειψαν την καρέκλα στο πάλκο και σηκώθηκαν όρθιες να τραγουδάνε» ανέφερε στο ΕΡΤnews ο Δημήτρης Μπάσης.

