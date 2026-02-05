Χρύσπα για το διαζύγιό της: Δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο δύσκολο, ήταν κοινή απόφαση

Για το διαζύγιό της με τον Παναγιώτη Νικολάου μίλησε η Χρύσπα, εξηγώντας πως ήταν κοινή απόφαση, ωστόσο δεν περίμενε ότι θα είναι τόσο δύσκολο.

Η τραγουδίστρια η οποία ανακοίνωσε τον χωρισμό της με τον σύζυγό της μετά από 15 χρόνια γάμου τον Νοέμβριο του 2025 αναφέρθηκε στον τρόπο που άλλαξε η καθημερινότητά της στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου και δήλωσε πως μετά το διαζύγιο έχει επικεντρωθεί στον εαυτό της.

Η Χρύσπα εξομολογήθηκε για την περίοδο που διανύει μετά τον χωρισμό: «Είμαι καλά. Χώρισα μετά από 15 χρόνια γάμου. Χώρισα το καλοκαίρι. Δύσκολη πίστα. Δύσκολη πίστα ο χωρισμός. Δεν το περίμενα. Έναν αποχωρισμό τον έχεις στο μυαλό σου σαν μία δύσκολη συνθήκη. Εγώ προσωπικά δεν τα πάω καλά με τους αποχωρισμούς. Ο χωρισμός δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο δύσκολος σαν συνθήκη, αλλά τελικά ήταν. Και ήταν και ένας χωρισμός εύκολος, στο μεταξύ μας δηλαδή ήταν μια κοινή απόφαση, δεν είχαμε προστριβές ή συγκρούσεις, αλλά και ήταν δυσάρεστο. Είναι δύσκολο γιατί αλλάζει η καθημερινότητα, ο τρόπος που βλέπεις κάποια πράγματα στη ζωή, η συνειδητοποίηση του πώς είσαι εσύ ο ίδιος. Γιατί ξαφνικά είσαι μόνος σου. Αυτό με κλόνισε λίγο στην αρχή αλλά στην πορεία μου άρεσε».

Για τις επαφές που μπορεί να διατηρεί με τον πρώην σύζυγό της, δήλωσε: «Όταν κάτι ανήκει στο παρελθόν, καλό είναι να μένει στο παρελθόν, χωρίς καμία πικρία. Αν τον δω μπροστά μου τον Παναγιώτη, θα χαρώ. Δεν υπάρχει πικρία ούτε από την πλευρά μου ούτε από την άλλη, απλώς είναι μία συνθήκη που δεν υπάρχει πια».

Όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο χώρισαν, η τραγουδίστρια απάντησε: «Θα μου επιστρέψεις να μην επεκταθούμε παραπάνω, γιατί δεν αφορά μόνο εμένα. Ήταν μια κοινή απόφαση, κράτα αυτό».

Κλείνοντας, η Χρύσπα επισήμανε: «Όταν ανακοίνωσα στους δικούς μου ότι παντρεύομαι, νόμιζαν ότι τους έκανα πλάκα, γιατί ποτέ δεν είχα στο μυαλό μου – ούτε και τώρα το έχω – τον γάμο, την οικογένεια, την ιδανική σχέση, που είναι απαραίτητο συστατικό για να είσαι χαρούμενος. Προέκυψε σαν μία αυθόρμητη κίνηση. Δεν ήταν μετά από τεράστια σκέψη. Δεν μετανιώνω. Μου άρεσε πάρα πού όσο κράτησε. Απλά κάποια στιγμή, από το να είμαστε υποκριτές και να κάνουμε κάτι το οποίο δεν μας γεμίζει απόλυτα, είναι καλύτερα να συνεχίζουμε τη ζωή μας. Είναι στάση ζωής δική μου. Δεν με φοβίζει αν θα υπάρξει κάποιος σύντροφος ζωής ή αν θα είμαι μόνη μου. Γενικά, δεν θέλω να φοβάμαι. Είναι ο χειρότερος εχθρός και σύμβουλος που μπορεί να έχουμε ο φόβος. Είναι 6 μήνες πια. Έζησα το πένθος του χωρισμού, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Έχω προχωρήσει στη ζωή μου, είμαι ανοιχτή. Δεν εννοώ ότι είμαι σε νέα σχέση. Μετά τον χωρισμό έδωσα περισσότερη βάση σε εμένα, δίνω περισσότερη βάση στη διατροφή μου, στη γυμναστική μου και αυτό μου έχει κάνει καλό».

Η ανακοίνωση για το διαζύγιο

Ήταν Τρίτη 11 Νοεμβρίου όταν βγήκε το διαζύγιο της τραγουδίστριας και του Παναγιώτη Νικολάου. Η Χρύσπα το ανακοίνωσε δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα story, στο οποίο φαίνεται η σφραγίδα ενός συμβολαιογράφου. Πάνω στη φωτογραφία, έγραψε: «Αποδέχομαι την πρόκληση. Χωρισμένη».