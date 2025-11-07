Χρύσα Ρώπα: Δεν αγάπησα ποτέ την τηλεόραση, έκανα πέντε σειρές για τις οποίες δεν τρελαίνομαι

Η Χρύσα Ρώπα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου «Στην αγκαλιά του Φάνη» και μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση της με την τηλεόραση.

«Από αυτά που ακούω έχει αλλάξει η τηλεόραση. Δεν έχω προσωπική εμπειρία, δεν την αγάπησα ποτέ την τηλεόραση, σαν σήριαλ ας πούμε. Δηλαδή, έκανα πέντε σήριαλ τα οποία δεν είναι… δεν τρελαίνομαι ας πούμε, αλλά για το θέατρο το πονώ», είπε αρχικά η Χρύσα Ρώπα.

«Δεν τα έχω απαρνηθεί, τα αγάπησα πολύ. Τα ακούω τα καλά σχόλια για τα σήριαλ. Στις «Βαρβαρότητες» ας πούμε δεν πέταξα και το… Μετά ας πούμε στην «Οικογένεια βλάπτει» και στο «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;» έκοβα φλέβα. Δεν πίστευα τα κείμενα που διάβαζα. Αλλά αυτό είναι μία προσωπική σχέση που έχω με αυτές τις δουλειές. Στο δίλημμα θέατρο ή τηλεόραση, το θέατρο διαλέγω», κατέληξε η ηθοποιός.