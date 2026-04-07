MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Χρύσα Μιχαλοπούλου: Σε σκηνή με τον Θανάση Αλευρά του έφυγε το δόντι, το κολλήσαμε και συνεχίσαμε

|
THESTIVAL TEAM

Σε ένα απρόοπτο που εξελίχθηκε σε ξεκαρδιστική στιγμή αναφέρθηκε η Χρύσα Μιχαλοπούλου, περιγράφοντας όσα συνέβησαν σε γύρισμα της ταινίας «Φίλοι για πάντα» με τον Θανάση Αλευρά. Η ηθοποιός αποκάλυψε στην κάμερα του Happy Day πώς μια σκηνή διακόπηκε όταν έφυγε δόντι στον αέρα.

«Είναι μία πολύ ευχάριστη κωμωδία, που έχει σαν βάση τη φιλία. Παίζει και ο Θανάσης Αλευράς, που είναι ένας άνθρωπος που έχει “καταπιεί” την κωμωδία», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Κάποια στιγμή του Θανάση του έφυγε το δόντι. Ήρθε στο γύρισμα με ένα δόντι να παίζει. Οπότε σε μία σκηνή, πάει να μιλήσει, είναι η σκηνή που τον συστήνω στην οικογένειά μου, και είμαστε στη λήψη και λέει “χάρηκα πάρα…” και του φεύγει το δόντι.

Λέμε “αποκλείεται”. Προσπαθώ να κρατηθώ και δεν μπορώ γιατί είμαι και χάχας και πήραμε πολλές ανάσες, κάναμε ένα μικρό διάλειμμα για να συνεχίσουμε. Κολλήσαμε και το δόντι».

Χρύσα Μιχαλοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

