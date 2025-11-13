Χρήστος Σαντικάι για Λάουρα Νάργες: Ήταν το celebrity crush μου, ήθελα φωτογραφία μαζί της

Ο Χρήστος Σαντικάι παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και αναφέρθηκε στην αγαπημένη του σύντροφο, Λάουρα Νάργες και παραδέχθηκε πως αποτελούσε το celebrity crash του!

Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Σαντικάι σημείωσε χαρακτηριστικά πως “το τραγούδι “Καλύτερα φίλοι” γράφτηκε για έναν φίλο μου, ο οποίος τσακωνόταν συνέχεια με την κοπέλα του και γίνονταν ρεζίλι στη γειτονιά. Εννοείται ότι μπορεί να υπάρξει φιλία ανάμεσα σε έναν άνδρα και μια γυναίκα”.

“Δεν έχω σκεφτεί να κάνουμε εκπομπή μαζί με την Λάουρα (σ.σ. Νάργες) κάποια στιγμή. Δεν το ‘χω όμως πάρα πολύ με την τηλεόραση, δηλαδή να βλέπω μικρόφωνα και κάμερες. Δεν ξέρω, μπορεί στο μέλλον”.



“Όταν ήμουν μικρός, το celebrity crush μου ήταν η Λάουρα! Τότε που ήταν στο “So you think you can dance” και είχε δηλώσει συμμετοχή. Όταν ήταν στο Πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα, ήθελα και φωτογραφία μαζί της. Μετά από χρόνια, που γνωριστήκαμε, της είπα ότι ήμουν καψούρης μαζί της” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Χρήστος Σαντικάι στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Alpha.