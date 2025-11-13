MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Χρήστος Σαντικάι για Λάουρα Νάργες: Ήταν το celebrity crush μου, ήθελα φωτογραφία μαζί της

|
THESTIVAL TEAM

Ο Χρήστος Σαντικάι παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και αναφέρθηκε στην αγαπημένη του σύντροφο, Λάουρα Νάργες και παραδέχθηκε πως αποτελούσε το celebrity crash του!

Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Σαντικάι σημείωσε χαρακτηριστικά πως “το τραγούδι “Καλύτερα φίλοι” γράφτηκε για έναν φίλο μου, ο οποίος τσακωνόταν συνέχεια με την κοπέλα του και γίνονταν ρεζίλι στη γειτονιά. Εννοείται ότι μπορεί να υπάρξει φιλία ανάμεσα σε έναν άνδρα και μια γυναίκα”.

“Δεν έχω σκεφτεί να κάνουμε εκπομπή μαζί με την Λάουρα (σ.σ. Νάργες) κάποια στιγμή. Δεν το ‘χω όμως πάρα πολύ με την τηλεόραση, δηλαδή να βλέπω μικρόφωνα και κάμερες. Δεν ξέρω, μπορεί στο μέλλον”.


“Όταν ήμουν μικρός, το celebrity crush μου ήταν η Λάουρα! Τότε που ήταν στο “So you think you can dance” και είχε δηλώσει συμμετοχή. Όταν ήταν στο Πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα, ήθελα και φωτογραφία μαζί της. Μετά από χρόνια, που γνωριστήκαμε, της είπα ότι ήμουν καψούρης μαζί της” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Χρήστος Σαντικάι στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Alpha.

Χρήστος Σαντικάι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 24 ώρες πριν

Η ανακοίνωση του Δήμου Σιντικής για την ένταση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ναταλί Κάκκαβα για Πέτρο Λαγούτη: Ήταν ατυχής δήλωση, ίσως πρέπει να ανασκευάσει

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Τραγωδία στο Δαμάσι Λάρισας: 49χρονη εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα φούρνου και σκοτώθηκε

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Γιώργος Σεϊταρίδης: Αυτό που βρήκα στη θρησκεία δεν είναι κάτι που εξηγείται, έμαθα τη συγχώρεση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Νεκρή 49χρονη σε φούρνο στη Λάρισα: Πιάστηκε το φουλάρι της στο ζυμωτήριο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Λάρισα: “Πιάστηκε το φουλάρι της και την έπνιξε, τρελάθηκα, της φώναζα αλλά ήταν νεκρή” λέει η γυναίκα που βρήκε τη 49χρονη στον φούρνο