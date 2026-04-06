Χρήστος Νικολόπουλος: Έβγαλα το τραγούδι για να χαρεί ο Πασχάλης Τερζής που είναι καθηλωμένος στο σπίτι του

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Βασιλική Μπασιούρη παραχώρησε ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο οποίος μίλησε για το νέο τραγούδι «Θέλω να είσαι κοντά» που κυκλοφόρησε με τη φωνή του Πασχάλη Τερζή.

«Πριν από τρία χρόνια ηχογραφήθηκε, με μια κιθάρα κι ένα μπουζούκι», είπε αρχικά ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Ο Χρήστος Νικολόπουλος είπε στη συνέχεια: «Τον Πασχάλη τον βλέπω, είναι φίλος μου, πάω συχνά… Πάω και με το μπουζούκι, κάνουμε πλάκα, παίζουμε τραγούδια. Και σε αυτή τη φάση γράψαμε μερικά τραγούδια.

Το έκανα για να χαρεί και ο ίδιος, γιατί είναι λίγο καθηλωμένος στο σπίτι του. Μια χαρά είναι, χάρηκε πολύ όταν το άκουσε! Όπως όλοι, μπορεί να έχει κι αυτός κάποια προβλήματα, αλλά μια χαρά είναι».