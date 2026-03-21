Χρήστος Μάστορας: Τι λέει ο τραγουδιστής για πιθανή συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό μετά την κοινή τους φωτογραφία

Τις συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον Χρήστο Μάστορα μετά τη δημοσίευση κοινής φωτογραφίας τους με τον Γιώργο Αρσενάκο, διέψευσε ο Χρήστος Μάστορας.

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik Records, Γιώργος Αρσενάκος μοιράστηκε στα social media ένα στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται με τους δύο καλλιτέχνες, το οποίο προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το εάν ετοιμάζεται κάποια συνεργασία. Ο Χρήστος Μάστορας θέλησε να απαντήσει στις φήμες που τον ήθελαν την επόμενη σεζόν να εμφανίζεται επί σκηνής μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό μέσω Instagram story, που έκανε την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Πιο συγκεκριμένα, αποσαφήνισε την κατάσταση, εξηγώντας ότι με βάση το πρόγραμμά του δεν υπάρχει στα προσεχή σχέδιά του το σενάριο συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Όπως έγραψε ο Χρήστος Μάστορας: «Μία αυθόρμητη φωτογραφία με τον αγαπητό συνάδελφο Κωνσταντίνο Αργυρό, με τον οποίο βρεθήκαμε τυχαία στον ίδιο χώρο, πυροδότησε σενάρια κοινών εμφανίσεων για τον επόμενο χειμώνα. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι λόγω ήδη καθορισμένου προγράμματος, δεν υπάρχει στα προσεχή σχέδιά μου μία τέτοια συνεργασία».

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik και οι δύο επιτυχημένοι καλλιτέχνες που ανήκουν στο δυναμικό της εταιρείας, συναντήθηκαν σε γνωστό στέκι των νοτίων προαστίων της Αθήνας. Ο Γιώργος Αρσενάκος ανέβασε μέσω Instagram story φωτογραφία από τη συνάντησή τους.

Χρήστος Μάστορας

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

