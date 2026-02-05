Χρήστος Μάστορας: Ταλαιπωρημένος στη νέα του ανάρτηση μετά το πρόβλημα υγείας του – “Δεν έχω συνέλθει πλήρως”

Με ένα θέμα υγείας ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες ο Χρήστος Μάστορας, με συνέπεια να ακυρώσει κάποιες προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

Το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβασε ένα βίντεο στα social media, όπου φαίνεται αρκετά ταλαιπωρημένος, αποκαλύπτοντας πως δεν έχει συνέλθει ακόμη πλήρως.

«Αγαπημένα μου φιλαράκια, όπως πιθανόν να έχετε μάθει, είμαι λίγο άρρωστος αυτές τις μέρες. Ακόμα δεν έχω συνέλθει πλήρως, αλλά εξίσου άρρωστο είναι και αυτό που θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα, στο YouTube, με τον τίτλο «Μαργαρίτα». Είναι το πρώτο κεφάλαιο – βιντεοκλίπ, από μία ταινία μεσαίου μήκους που ετοιμάζω εδώ και πολύ καιρό, της οποίας το σενάριο έχω γράψει εγώ και φυσικά θα τη σκηνοθετήσω κιόλας, διότι είμαι μεγάλο ψώνιο. Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό που συμβαίνει και ανυπομονώ να δείτε τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο βίντεο που μοιράστηκε ο Χρήστος Μάστορας στα Instagram Stories του.