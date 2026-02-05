MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Χρήστος Μάστορας: Ταλαιπωρημένος στη νέα του ανάρτηση μετά το πρόβλημα υγείας του – “Δεν έχω συνέλθει πλήρως”

|
THESTIVAL TEAM

Με ένα θέμα υγείας ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες ο Χρήστος Μάστορας, με συνέπεια να ακυρώσει κάποιες προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

Το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβασε ένα βίντεο στα social media, όπου φαίνεται αρκετά ταλαιπωρημένος, αποκαλύπτοντας πως δεν έχει συνέλθει ακόμη πλήρως.

«Αγαπημένα μου φιλαράκια, όπως πιθανόν να έχετε μάθει, είμαι λίγο άρρωστος αυτές τις μέρες. Ακόμα δεν έχω συνέλθει πλήρως, αλλά εξίσου άρρωστο είναι και αυτό που θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα, στο YouTube, με τον τίτλο «Μαργαρίτα». Είναι το πρώτο κεφάλαιο – βιντεοκλίπ, από μία ταινία μεσαίου μήκους που ετοιμάζω εδώ και πολύ καιρό, της οποίας το σενάριο έχω γράψει εγώ και φυσικά θα τη σκηνοθετήσω κιόλας, διότι είμαι μεγάλο ψώνιο. Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό που συμβαίνει και ανυπομονώ να δείτε τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο βίντεο που μοιράστηκε ο Χρήστος Μάστορας στα Instagram Stories του.

Χρήστος Μάστορας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Το βίντεο στο TikTok για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής – “Έτσι για την… αλλαγή”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Μία νεκρή και τρεις τραυματίες σε τροχαίο – Δείτε φωτογραφίες

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Συναγερμός για βρεφικά γάλατα στο Ηνωμένο Βασίλειο: Δεκάδες παιδιά με συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από ανακλήσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Κ. Μακεδονία: Δύο νεκροί σε τροχαία δυστυχήματα τον Ιανουάριο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Αθήνα: Όχημα παρέσυρε πεζό στη Λεωφόρο Μεσογείων

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Πολυνησία: Κατάσχεση 4,2 τόνων κοκαΐνης από το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας