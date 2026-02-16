Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά με στηρίζει, είναι θαυμάστριά μου κι εγώ θαυμαστής της

Το interval act του Εθνικού Τελικού της Eurovision το βράδυ της Κυριακής (15/2) ανέλαβε ο Χρήστος Μάστορας. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης παρουσίασε ένα medley στη σκηνή της «Πειραιώς 260» και συνομίλησε με τους παρουσιαστές του show για τη δική του εμπειρία από τη διοργάνωση του 2010.

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Μάστορας μίλησε στα τηλεοπτικά συνεργεία που κάλυψαν την εκδήλωση, απαντώντας στο ενδεχόμενο να τον ξαναδούμε ως διαγωνιζόμενο στη Eurovision, ενώ δεν έλειψε και η ερώτηση για τη σύντροφό του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

«Δεν έχω φανταστεί τον εαυτό μου στη σκηνή της Eurovision. Κάποτε είχαμε προσπαθήσει κι εμείς συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό όπως αυτός αλλά είχαμε πλήρη άγνοια. Καμιά φορά νοσταλγώ πόσο άνετα νιώθαμε τότε ο ένας με τον άλλον επάνω στη σκηνή», παραδέχεται ο τραγουδιστής.

«Χαίρομαι που έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο όπως η Γαρυφαλλιά. Με στηρίζει, είναι θαυμάστριά μου, όπως είμαι κι εγώ θαυμαστής της σε αυτό που κάνει», εξομολογείται χαρακτηριστικά στη συνέχεια ο Χρήστος Μάστορας.

Τέλος, οι ρεπόρτερς θέλησαν να αποσπάσουν και ένα σχόλιο για την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη. Εκεί ο Χρήστος Μάστορας απάντησε:

«Ο Γιώργος, εκτός από τεράστιος καλλιτέχνης, είναι και φίλος μου. Έχουμε περάσει τόσο όμορφα στο Voice. Του εύχομαι να είναι καλά. Τον παρακολουθώ στενά καλλιτεχνικά και αυτό που έχει προσφέρει στον κόσμο της μουσικής είναι τόσο ιδιαίτερο για τα δεδομένα της Ελλάδας».