Χρήστος Κούτρας: Κάποια στιγμή όλα τελειώνουν, η τηλεόραση να επανεφεύρει τον εαυτό της

Μαζί με το τηλεοπτικό του ταίρι, τον Γιάννη Ντσούνο, ο Χρήστος Κούτρας έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και την συνάδελφο του, Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής μίλησε αφενός για την εικόνα της πρωινής ζώνης και αφετέρου για την αύξηση των infotainment εκπομπών στην ελληνική τηλεόραση.

Πως βλέπετε την πρωινή ζώνη στην ελληνική τηλεόραση;

Μπερδεμένη. Μπερδεμένη γιατί προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για ενημέρωση και ταυτοχρόνως στην ανάγκη για ψυχαγωγία και το τρίπτυχο ολοκληρώνεται με την ανάγκη να πουλήσει προϊόντα γιατί οι περισσότερες (όχι εμείς) είναι ακριβές εκπομπές, πρέπει να φέρουν και έσοδα. Παράλληλα, προσπαθεί με λάθος τρόπο η τηλεόραση να θυμίζει, σε πολλές περιπτώσεις, τα social media. Και υπάρχουν σχόλια, και μάλιστα βαρύγδουπα και σκληρά, για να εισπράξει κάποιος τηλεθέαση, το αντίστοιχο των likes.

Εγώ πιστεύω πως οι εποχές άλλαξαν και ο κόσμος αναζητά μεγαλύτερη ηρεμία. Όταν ανοίγεις το κινητό, έχεις αρκετή ένταση πια για όλα τα θέματα. Αυτό αρκεί.

Η γνώμη σας για τα infotainment μαγκαζίνο που κατακλύζουν την Tv; Είναι μόδα και θα περάσει;

Κάποια στιγμή όλα τελειώνουν. Περισσότερο με απασχολεί πως πρέπει η τηλεόραση να επανεφεύρει τον εαυτό της. Οι νεότεροι κατευθύνονται αποκλειστικά σε πλατφόρμες και κυρίως στο κινητό, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον εδώ. Θα χαθούν θέσεις εργασίας, αλλάζουν όλα, οπότε μικρή σημασία έχει αν θα συνεχίσουν τα μαγκαζίνο.