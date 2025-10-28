MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Χρήστος Κούγιας: Η συγκινητική ανάρτηση για τους οκτώ μήνες από τον θάνατο του πατέρα του, Αλέξη Κούγια

|
THESTIVAL TEAM

Σήμερα Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, συμπληρώνονται οκτώ μήνες από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια.

Υπενθυμίζεται πως ο γνωστός ποινικολόγος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο.

Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στους οικείους του και στα δυο του παιδιά, Χρήστο και Μάιρα.

Σήμερα το πρωί, ο Χρήστος Κούγιας έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία με τον πατέρα του, συνοδεύοντάς την με τη λιτή λεζάντα: «28/2–28/10» και μία λευκή καρδιά.

Δείτε τη φωτογραφία που ακολουθεί

Αλέξης Κούγιας Χρίστος Κούγιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ζελένσκι: Επεκτείνουμε τη γεωγραφική κάλυψη των επιθέσεων μέσα στη Ρωσία – Κύριος στόχος οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Ναύπλιο: Αυγό γίγας σε κοτέτσι αγρότη – Βίντεο και φωτογραφίες από το σπάνιο εύρημα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 49χρονη οδηγούσε μεθυσμένη και έπεσε με το ΙΧ της πάνω σε πινακίδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα για την 28η Οκτωβρίου: Το πνεύμα του “ΟΧΙ” συνεχίζει να εμπνέει δύναμη, ελευθερία και αλληλεγγύη

ΕΘΝΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση παρουσία Μητσοτάκη – Τασούλα – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Διάσωση 57 αλλοδαπών νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας