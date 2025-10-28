Χρήστος Κούγιας: Η συγκινητική ανάρτηση για τους οκτώ μήνες από τον θάνατο του πατέρα του, Αλέξη Κούγια
THESTIVAL TEAM
Σήμερα Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, συμπληρώνονται οκτώ μήνες από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια.
Υπενθυμίζεται πως ο γνωστός ποινικολόγος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο.
Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στους οικείους του και στα δυο του παιδιά, Χρήστο και Μάιρα.
Σήμερα το πρωί, ο Χρήστος Κούγιας έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία με τον πατέρα του, συνοδεύοντάς την με τη λιτή λεζάντα: «28/2–28/10» και μία λευκή καρδιά.
Δείτε τη φωτογραφία που ακολουθεί
