Χρήστος Κούγιας: Η συγκινητική ανάρτηση για τους οκτώ μήνες από τον θάνατο του πατέρα του, Αλέξη Κούγια

Σήμερα Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, συμπληρώνονται οκτώ μήνες από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια.

Υπενθυμίζεται πως ο γνωστός ποινικολόγος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο.

Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στους οικείους του και στα δυο του παιδιά, Χρήστο και Μάιρα.

Σήμερα το πρωί, ο Χρήστος Κούγιας έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία με τον πατέρα του, συνοδεύοντάς την με τη λιτή λεζάντα: «28/2–28/10» και μία λευκή καρδιά.

Δείτε τη φωτογραφία που ακολουθεί