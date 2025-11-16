Χρήστος Φερεντίνος: Βαθμολόγησε τους πολιτικούς αρχηγούς και μίλησε για τη γνωριμία του με Κωνσταντοπούλου και Κασσελάκη

Ένας… διαφορετικός Χρήστος Φερεντίνος, στη συνέντευξή του στην Πρώτη Λέξη και το protothema.gr, αφήνει για λίγο την τηλεόραση και μιλάει για πολιτική και πολιτικούς.

Κρίνει τους πολιτικούς αρχηγούς, μιλάει για τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και εξιστορεί τη γνωριμία του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Στέφανο Κασσελάκη. Απαντά στο αν θα πολιτευόταν ποτέ ο ίδιος και, σε πρώτη φάση, αφήνει ανοιχτό το… να γίνει δήμαρχος στην περιοχή του.

Γυρίζει στις εποχές της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων και μιλάει για εκείνους που είχαν χρήματα στο εξωτερικό και ήθελαν να ρίξουν τη χώρα στη δραχμή. Θυμάται, επίσης, την εποχή των κλειστών τραπεζών, όταν στεκόταν στην ουρά μαζί με όλους για να πάρει τα 80 ευρώ.

Εξομολογείται ότι… απόλαυσε τα μέτρα της πανδημίας, καθώς έμενε σπίτι του και έβλεπε σειρές χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει πουθενά. Μιλάει για τους γιους του, με τους οποίους συγκατοικεί, και για τις δουλειές που κάνει στο σπίτι, με ειδίκευση στο σκούπισμα και… τα μπαλκόνια.

Αναφέρεται στη ζωή του ως εργένης τα τελευταία χρόνια και την πρόθεσή του να… ξεμωραθεί όταν μεγαλώσει και να γυρίζει στα μπαράκια. Ως τότε, δεν θα έλεγε όχι σε έναν δεύτερο γάμο, αν βρεθεί το κατάλληλο πρόσωπο. Άλλωστε, στον πρώτο του γάμο παντρεύτηκε σε λιτή τελετή, με κλειστό κύκλο, και θέλει να ζήσει τη χαρά της… αναμονής του γαμπρού, με την ανθοδέσμη στο χέρι!

Μιλώντας για τα σχεδόν 35 χρόνια της δημοσιογραφικής και τηλεοπτικής του πορείας, θυμάται πως μπήκε στη δουλειά χάρη στον… Γιώργο Αυτιά. Μιλάει για τις εκπομπές του, για εκείνες που θεωρεί τις μεγαλύτερες επιτυχίες, αλλά και για τα καλά χρόνια της τηλεόρασης, με τους αστέρες και τους μεγάλους μισθούς. Μιλάει και κρίνει τον διάδοχό του στο Deal, Γιώργο Θαναηλάκη, αλλά και πρόσωπα όπως η Ελένη Μενεγάκη, που δεν είναι πλέον στην τηλεόραση.

Βλέπει τον εαυτό του μπροστά από τις κάμερες για αρκετά χρόνια ακόμη, αλλά, αν χρειαστεί να φύγει από την TV, δηλώνει έτοιμος να δοκιμάσει στη μουσική και το… τραγούδι!