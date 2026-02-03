Χρίστος Αντωνιάδης για “Δύο ξένους”: Ευχαριστώ την τύχη που μου έφερε αυτή την ευκαιρία

Για τη συμμετοχή του στη θρυλική σειρά του MEGA, «Δύο ξένοι» μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Χρίστος Αντωνιάδης και παραδέχτηκε ότι ήταν πολύ τυχερός που είχε αυτή την ευκαιρία.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στην εφημερίδα «Λοιπόν» και τον Παναγιώτη Βαζαίο και αναφέρθηκε στο μακρινό 1998, όπου πήρε μέρος σε τρία επεισόδια των «Δύο ξένων», υποδυόμενος τον παράνομο έρωτα της Μίνας, που έπαιζε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Μάλιστα, ο Χρίστος Αντωνιάδης εξέφρασε την επιθυμία του να αναβιώσει με την ηθοποιό κάποιες σκηνές από το σίριαλ.

«Κάναμε τρία επεισόδια και ήταν απίστευτη εμπειρία. Ήμουν ήδη γνωστός από κάποια τραγούδια μου, αλλά τότε δεν υπήρχαν social media, οπότε έπρεπε να είμαι κάθε εβδομάδα σε όλες τις εκπομπές, από μεγάλα κανάλια μέχρι μικρά, η εταιρεία με έστελνε παντού, ήμουν “μαϊντανός”, όπως λέμε.

Παρόλα αυτά, η εμφάνισή μου στο σίριαλ, που έκανε τηλεθέαση 70 – 80%, έκανε όλη την Ελλάδα να συνδέσει το πρόσωπό μου με τα τραγούδια μου. Ευχαριστώ την τύχη που μου έφερε αυτή την ευκαιρία, γιατί με ακολουθεί μέχρι σήμερα και με γνώρισε και στη δεύτερη και την τρίτη γενιά κοινού», είπε για τους «Δύο ξένους» ο Χρίστος Αντωνιάδης.

«Φυσικά και θα έκανα βίντεο στο TikTok με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, αναβιώνοντας παλιές σκηνές. Είναι πολύ ωραία ιδέα και τώρα που το συζητάμε θα της το προτείνουμε κιόλας. Ο κόσμος το ζητάει έντονα, ειδικά η νεολαία, και το καταλαβαίνω από τα μηνύματα που λαμβάνω στο TikTok, στο Facebook και στο Instagram.

Η αγάπη που έχω πάρει τους τελευταίους δύο μήνες, που είμαι πιο ενεργός στα social, είναι απερίγραπτη. Μου γράφουν συνέχεια “σε έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρεις”, άλλες ότι με είχαν αφίσα πάνω από το κρεβάτι τους και μου έλεγαν καλημέρα κάθε πρωί. Οι πιο μικρές μου γράφουν “είσαι ο αγαπημένος της μαμάς μου”, ενώ και οι άντρες στέλνουν μηνύματα τύπου “άρχοντα, τεράστιε”. Είναι πραγματικά συγκινητικό όλο αυτό», δήλωσε στην ίδια συνέντευξη ο Χρίστος Αντωνιάδης.