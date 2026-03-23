Χρίστος Αντωνιάδης: Έχω τραγουδήσει τραγούδια που δεν μου άρεσαν καθόλου, τα πίστευε πολύ η εταιρεία

Ο Χρίστος Αντωνιάδης παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Κυριάκο Θεοδοσίου, την Κυριακή, όπως είδαμε στο πρόγραμμα του Alpha.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γοητευτικός ερμηνευτής μίλησε για τις αναμνήσεις που έχει από τα μουσικά στούντιο, για τα τραγούδια που έχει ερμηνεύει αλλά δεν τα αγάπησε τότε καθώς και για την αποδοχή του γυναικείου κοινού.

Ειδικότερα, ο Χρίστος Αντωνιάδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “τα στούντιο έχουν πολλές αναμνήσεις γιατί, μάλλον παλιότερα, περνούσαμε πολλές ώρες σ’ αυτά. Δηλαδή έχει κλάμα, έχει πίεση. Έχω κλάψει ηχογραφώντας τραγούδι, όχι από αυτά που έλεγα αλλά από την πίεση που είχα για να τα πω ενώ εμένα δεν μου άρεσαν. Έχω τραγουδήσει τραγούδια που δεν μου άρεσαν καθόλου, συμβαίνει αυτό γιατί τα πιστεύει πολύ η εταιρεία”.

“Το “Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης”, που είπε ο Νίκος Μακρόπουλο μετά, εγώ το είχα απορρίψει. Μου φαινόταν πολύ μάγκικο, για την ηλικία μου τότε και για τα δεδομένα μου τότε. Τώρα, αν μου το έλεγαν, θα ήταν άλλη περίπτωση”.

“Δεν έχω παράπονο για το πως μου φέρθηκε γενικά το γυναικείο κοινό. Και τώρα να δεις τι γίνεται, στα social media. Μου γράφουν πόσο πολύ ήταν ερωτευμένες μαζί μου, όλες με είχαν “παντρευτεί” εν τω μεταξύ χωρίς να το ξέρω εγώ. Έρχονταν στο καμαρίνι τότε, έλεγαν διάφορα και μερικές προσπαθούσαν να κάνουν διάφορα” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Χρίστος Αντωνιάδης στην κάμερα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.