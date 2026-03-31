Χριστίνα Τσάφου: Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία όταν χώρισα και έχασα τη μητριά μου, κατέρρεα

Η Χριστίνα Τσάφου αποφάσισε να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία μετά τον χωρισμό της, καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα έχασε και τη μητριά της, γεγονός που την έκανε να αισθάνεται πως καταρρέει.

Όπως εξήγησε η ηθοποιός, εκείνη την περίοδο ο γιος της ήταν ακόμη πολύ μικρός, ενώ οι αυξημένες υποχρεώσεις την είχαν οδηγήσει στο σημείο να παραμελήσει τον εαυτό της. Έτσι, απευθύνθηκε σε ειδικό ψυχικής υγείας, επισημαίνοντας πως η διαδικασία αυτή τη βοήθησε να σταθεί ξανά στα πόδια της και να βρει τη δύναμή της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», αναφέρθηκε και στη μητρότητα, επισημαίνοντας πως είναι ο πιο δύσκολος ρόλος της ζωής της.

Η Χριστίνα Τσάφου δήλωσε πως κατά την ψυχοθεραπεία μίλησε για πολλά θέματα που δεν περίμενε: «Έγινε όταν χώρισα. Μετά από 24 χρόνια… ήταν μια ζωή. Μετά από λίγους μήνες χάνω τη μητριά μου. Ο γιος μου ήταν σε μία ηλικία δύσκολη, οπότε είχα ξεχάσει τον εαυτό μου και κοιτούσα να τρέξω για τη ζωή και για όλα αυτά που “έτρεχαν”. Και είπα να πάω, γιατί είχα αρχίσει και κατέρρεα. Και ένας λόγος πιο σημαντικός ήταν να δυναμώσω, για να μπορέσω να στηρίξω και το παιδί μου και πιστεύω ότι με βοήθησε η ψυχοθεραπεία σε πολλά πράγματα που όταν ξεκίνησα δεν ήξερα ότι θα φτάσουμε», είπε.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός απαντώντας στην ερώτηση για την πιο δύσκολη «ταμπέλα» της ζωής της, σημείωσε: «Η πιο δύσκολη “ταμπέλα” της ζωής μου είναι της μητέρας. Γινόμαστε γονείς και δεν ξέρουμε πού πάνε τα τέσσερα. Τώρα οι νέοι ενημερώνονται, το ψάχνουν, ασχολούνται όπως πρέπει. Εμείς ό,τι μας είχαν κάνει και ό,τι ξέραμε και το συνεχίζαμε, που ήταν τα πιο πολλά λάθος».