Χριστίνα Τσάφου: Συζήτησα με το παιδί μου και του ζήτησα συγγνώμη για πολλά πράγματα

Συγκλονίζει η Χριστίνα Τσάφου μιλώντας για τη μητρότητα, αλλά και για τις αλλαγές που είδε στον εαυτό της όταν ξεκίνησε ψυχοθεραπεία.

Η γνωστή ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε ότι έκανε ψυχοθεραπεία και ζήτησε συγγνώμη από το παιδί της για πολλά πράγματα.

Πιο συγκεκριμένα η Χριστίνα Τσάφου, μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», τόνισε: «Κάτι που με άλλαξε στη ζωή, ήταν το γεγονός ότι έγινα μάνα. Ήθελα πολύ να κάνω παιδί, γι’ αυτό το λέω. Έγινα πιο ευαίσθητη σε πολλά πράγματα».

Όπως αποκάλυψε, η ψυχοθεραπεία υπήρξε κομβική: «Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Διότι δεν είχα πάει να κάνω ψυχοθεραπεία. Όντας ένας άνθρωπος εγώ με δύσκολα παιδικά χρόνια, δεν ήμουνα όπως θα έπρεπε για να μη τα μεταφέρω στο παιδί μου. Όση αγάπη κι αν του ‘χα, τα λάθη μου τα έκανα. Όμως έκανα ψυχοθεραπεία, μπήκα σε άλλους δρόμους, άλλες σκέψεις. Συζήτησα με το παιδί μου, του ζήτησα και συγγνώμη για πολλά πράγματα. Πρέπει να συγχωρήσεις τους γονείς σου και να προχωρήσεις».