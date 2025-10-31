MENOY

Χριστίνα Σάλτη: Δυστυχώς η ζωή συνεχίζεται, τα βράδια είναι λίγο πιο δύσκολα

|
THESTIVAL TEAM

Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος συνάντησε η κάμερα του Happy Day τη Χριστίνα Σάλτη. Λίγο πριν αναχωρήσει για την Αυστραλία, όπου έχει προγραμματίσει δύο εμφανίσεις στη Μελβούρνη, η τραγουδίστρια μίλησε στον ρεπόρτερ της εκπομπής, Δημήτρη Σιδηρόπουλο, για την τραγική απώλεια της μητέρας της.

«Η μητέρα μου πάλευε με τον καρκίνο για 2 χρόνια και 2 μήνες. Για μένα δεν έχει πεθάνει, είναι μέσα στην καρδιά μου και στη σκέψη μου κάθε μέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το έχω ρίξει στη δουλειά, για να ξεχνιέμαι. Ευτυχώς, έχω τη δουλειά και είναι λίγο απασχολημένο το μυαλό μου. Το βράδυ είναι λίγο πιο δύσκολο», παραδέχεται η Χριστίνα Σάλτη.

«Η μητέρα μου ζει ακόμα για μένα, είναι μέσα μου, είμαι εγώ. Η μάνα είναι μόνο μία, είναι πολύ δύσκολο για μένα, γιατί μεγαλώσαμε μαζί. Τώρα έχω την αδελφή μου, στηρίζει η μία την άλλη και προχωράμε», παραδέχεται η τραγουδίστρια στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

«Δυστυχώς, η ζωή συνεχίζεται αλλά ένας άνθρωπος δεν ξεχνιέται ποτέ, όσο τον έχεις στην καρδιά και στη σκέψη σου», καταλήγει στις δηλώσεις της η Χριστίνα Σάλτη.

Χριστίνα Σάλτη

