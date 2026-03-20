Χριστίνα Πολίτη: Όταν έμπαινα στην τηλεόραση ήμουν πάντα πιο χοντρή, πιο ατημέλητη, με έντυναν χάλια

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε η Χριστίνα Πολίτη και αναφέρθηκε στα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση, στην οποία οδηγήθηκε λόγω της κρίσης στον χώρο των εντύπων και συγκεκριμένα των περιοδικών.

Η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε την Παρασκευή (20/03) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία. Μάλιστα, για το ξεκίνημά της στην τηλεόραση ανέφερε ότι ένιωθε ότι δεν ήταν ο εαυτός της, καθώς ήταν πιο ατημέλητη.

«Επειδή ήμουν πολίτης του κόσμου και το Cosmopoliti είναι το nickname μου, γι’ αυτό με βάλανε και ξεκίνησα με αυτή την κοσμική ζωή, η οποία είχε μια πλάκα. Μπήκα στην τηλεόραση αναγκαστικά γιατί υπήρχε κρίση στα περιοδικά και μου πήγαινε και δε μου πήγαινε. Δεν ξέρω, δεν είμαι και άνθρωπος που έχει αυτό το ακριβώς το ψώνιο που χρειάζεται η τηλεόραση. Ίσα ίσα όταν έμπαινα στην τηλεόραση ήμουν πάντα πιο χοντρή, πιο ατημέλητη, με έντυναν χάλια, δηλαδή νομίζω ότι έμπαινα σε μια μικρή περίοδο κατάθλιψης», δήλωσε η Χριστίνα Πολίτη.

«Δεν θεωρώ ότι οι γυναίκες, όλες είναι ίδιες, ότι οι άντρες είναι όλοι ίδιοι, ότι όλοι οι άνθρωποι μπαίνουν σε κατηγορίες. Υπάρχουν καλές γυναίκες, πιο κακές γυναίκες. Οπότε δεν μπορώ να διαχωρίσω τον χαρακτήρα. Οι γυναίκες σίγουρα, και κάτι που το πολεμάνε, έχουνε ορμονικά, είναι πιο έντονες γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στο σώμα μας για να φέρουμε ανθρώπους στον κόσμο. Οι γυναίκες γίνονται πολύ καλύτερες με τα χρόνια», πρόσθεσε η γνωστή δημοσιογράφος.

«Όταν δεν αρέσει κάτι (σ.σ. στα media) τους παίρνω τηλέφωνο. Αλλά καμιά φορά από τη φόρα, ξέρεις, του να βγάλεις την επικαιρότητα, πολλοί φίλοι χάνουν την προσωπικότητά τους και ξεχνάνε ποιοι είναι οι φίλοι τους. Δηλαδή βλέπω έχω φίλους σε πάνελ που κάθονται, υπηρετούν τον κάθε παρουσιαστή και μπορεί δίπλα να πει κάποιος μια αδικία για έναν δικό τους άνθρωπο και κάθονται αυτοί και μόνο παλαμάκια δε χτυπάνε», ανέφερε στη συνέχεια η Χριστίνα Πολίτη.