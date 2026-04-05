Χριστίνα Παππά: Πριν κοιμηθώ έκανα την προσευχή μου να βοηθήσει το νεογνό, την άλλη μέρα η νύφη μου μού είπε ότι είναι κάτι παροδικό

Για την εσωτερική βοήθεια που της έχει προσφέρει η προσευχή σε δύσκολες στιγμές της ζωής της μίλησε η Χριστίνα Παππά, ούσα καλεσμένη στην εκπομπή “Ζω Καλά” του Μιχάλη Κεφαλογιάννη.

Η γνωστή ηθοποιός εξομολογήθηκε πώς ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ,που προέκυψε στην οικογένειά της πριν από μερικά χρόνια, την έκανε να αρχίσει να προσεύχεται και πάλι καθημερινά.

«Μεγάλωσα με τη γιαγιά και τον παππού μου. Από μικρό παιδί έκανα πάντα την προσευχή μου πριν κοιμηθώ. Όταν άρχισα να βγαίνω, σε πιο μεγάλη ηλικία, σταμάτησα σιγά σιγά. Μετά έγινε όντως ένα πολύ άσχημο περιστατικό υγείας, και εκεί, πριν 3,5 χρόνια, άρχισα πάλι κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ και μόλις ξυπνάω να λέω “ευχαριστώ” που βλέπω τα χρώματα του ουρανού. Άρχισα να κάνω πάλι την προσευχή μου πριν κοιμηθώ», αφηγείται η Χριστίνα Παππά.

«Είναι ένα πρόβλημα υγείας που προέκυψε στην οικογένεια, πολύ σοβαρό. Και έκανα την προσευχή μου, και πιστεύω, γιατί έχω πολλή πίστη, ότι σε πολλές στιγμές στη ζωή μου με βοήθησε. Αφορούσε την εγγονή μου. Δε θέλω καν να το συζητάω, γιατί τώρα ξεπεράστηκε και είναι όλα καλά«, συνέχισε.

«Θυμάμαι όμως πριν κοιμηθώ, έκανα τη προσευχή μου να βοηθήσει το νεογνό. Και την άλλη μέρα, ξυπνάω και με πήρε η νύφη μου, η Άννα μου και μου είπε ότι είναι κάτι παροδικό, ότι δεν είναι μόνιμο», αποκαλύπτει η Χριστίνα Παππά στην κάμερα του ΣΚΑΪ.



«Όταν κάνω την προσευχή μου ή μπαίνω σε μια εκκλησία, παίρνω δύναμη. Σε πολλές άσχημες στιγμές της ζωής μου, όταν ζητάω από τον Χριστό, μου έρχονται καλά πράγματα», εξομολογείται η Χριστίνα Παππά.