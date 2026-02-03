MENOY

LIFESTYLE

Χριστίνα Μπόμπα: Είχα άγχος μην πάθω καρκίνο λόγω των ορμονών

|
THESTIVAL TEAM

Καλεσμένος της Χριστίνας Μπόμπα στο νέο επεισόδιο του «Be Well podcast» ήταν ο Παναγιώτης Τανιμανίδης, αδερφός του Σάκη Τανιμανίδη. Ο μαιευτήρας – γυναικολόγος, που παρακολουθούσε τη Χριστίνα Μπόμπα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, μίλησε για ζητήματα γονιμότητας και εξωσωματικής, δίνοντας επιστημονικές απαντήσεις σε απορίες που απασχολούν πολλές γυναίκες.

«Το ερώτημα όμως που προβληματίζει πιο πολύ τις γυναίκες που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία είναι αν σχετίζονται οι ορμόνες με τον καρκίνο, αν θα πάθω καρκίνο παίρνοντας αυτές τις ορμόνες. Και ήταν ένα εύλογο ερώτημα πριν κάποιες δεκαετίες που προβλημάτισε και την κοινότητα την ιατρική, έγιναν μελέτες σημαντικές και μεγάλες.

Έχει αποδειχθεί ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που, από το 1978 που ξεκίνησε η εξωσωματική μέχρι σήμερα, δεν σχετίζεται καθόλου η αύξηση του καρκίνου. Το μόνο που φάνηκε είναι ότι κάποιες περιπτώσεις γίνεται πρόωρη διάγνωση. Δηλαδή κάπου που όντως θα υπάρχει ένα θέμα με καρκίνο, θα το βρούμε γρηγορότερα με όλη αυτή τη διαδικασία, θα μπούμε σε περισσότερες εξετάσεις, περισσότερους ελέγχους, αυτό. Δεν υπάρχει όμως αύξηση στατιστικά των καρκίνων στον πληθυσμό που κάνει εξωσωματική και σε αυτούς που δεν κάνουνε», δήλωσε ο Παναγιώτης Τανιμανίδης.

«Αυτό είναι πολύ καθησυχαστικό γιατί όλες οι γυναίκες το έχουμε άγχος, και εγώ το είχα πριν το κάνω, γι’ αυτό και σε ρώτησα», παραδέχτηκε η Χριστίνα Μπόμπα.

Χριστίνα Μπόμπα

