Χριστίνα Μήλιου: Αν δεν παντρευτώ και δεν κάνω παιδιά, δεν θα δηλώσω ποτέ τίποτα στη ζωή μου

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού, η Χριστίνα Μήλιου παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο όπως είδαμε την Καθαρά Δευτέρα στον Alpha.

Μεταξύ άλλων, δε, η όμορφη τραγουδίστρια μίλησε για την έντονη επιθυμία να δημιουργήσει οικογένεια και να γίνει μανούλα αποκαλύπτοντας πως θα προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων.

Πιο συγκεκριμένα, η Χριστίνα Μηλιού εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “το νέο μου τραγούδι έχει τίτλο “180 μοίρες” γιατί, όπως λέω και στο κοινό όταν το τραγουδάω, όταν κάτι δεν μας πάει καλά… στροφή 180 μοίρες. Απλά, προσοχή μην είναι 360 μοίρες γιατί θα είμαστε στα ίδια”.

“Στην προσωπική μου ζωή είναι όλα πολύ καλά. Είμαι χαρούμενη, λάμπω. Δεν δηλώνω τίποτα, όμως. Αν δεν παντρευτώ και δεν κάνω παιδιά, νομίζω πως δεν θα δηλώσω ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Θέλω πολύ να κάνω οικογένεια, θέλω να το ζήσω όλο αυτό γιατί νιώθω πως είναι ο σκοπός της ζωής μας”.

“Πριν έρθω για τη συνέντευξη ήμουν στον γυναικολόγο και κανόνιζα να προχωρήσουμε σε κατάψυξη ωαρίων. Είμαι πολύ υπέρ και το δηλώνω, ότι είμαι στη διαδικασία να το κάνω και γω αυτή τη στιγμή. ” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Χριστίνα Μηλιού στην κάμερα της ψυχαγωγικής εκπομπής του Alpha.