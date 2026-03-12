MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Χριστίνα Κοραή: Με ενδιαφέρει μια είδηση πώς θα την πει η Φαίη Σκορδά, είναι σημαντικό

|
THESTIVAL TEAM

Για την τοξικότητα στην τηλεόραση αλλά και τη φετινή ειδησεογραφική σεζόν μίλησε η Χριστίνα Κοραή στην κάμερα του Buongiorno, με αφορμή το Athens Alitheia Forum.

Η δημοσιογράφος υποστήριξε ότι η τοξικότητα εξακολουθεί να υπάρχει στον δημόσιο διάλογο, ακόμη και σε περιόδους με σοβαρά διεθνή γεγονότα. «Πολύ τοξικότητα, την είδαμε επίσης και με την δύναμη, τη στρατιωτική δύναμη που έστειλε η κυβέρνηση στην Κύπρο. Αυτοί οι οποίοι διαφωνούν, λένε δεν θα ‘πρεπε να πάει, αλλά αυτό είναι άποψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τη φετινή τηλεοπτική σεζόν στον τομέα της ενημέρωσης, η Χριστίνα Κοραή τόνισε ότι η ειδησεογραφία είναι πάντα απαιτητική. «Η ειδησεογραφία είναι πάντα γεμάτη. Δεν θέλω να ακούω “α, τώρα έχετε πολύ δουλειά”. Μετά την κρίση δεν υπήρξε ένα διάστημα που να μην έχω δουλειά», σημείωσε.

Παράλληλα εξέφρασε την άποψη ότι ακόμη και οι ψυχαγωγικές εκπομπές μπορούν να ασχολούνται με ζητήματα επικαιρότητας. «Πιστεύω ότι και οι ψυχαγωγικές εκπομπές πρέπει να συζητάνε τα πάντα, εάν θέλουν να τα συζητήσουν. Δεν δέχομαι ότι κάποιοι έχουν το αλάθητο του Πάπα. Με ενδιαφέρει μια είδηση πώς θα την πει η Φαίη (Σκορδά), πώς θα την πει το υπόλοιπο πάνελ. Είναι σημαντικό»

Χριστίνα Κοραή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Μέτρο για να προστατευτεί ο καταναλωτής το πλαφόν, δεν θα αφήσουμε κανέναν να αισχροκερδίσει

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στήριξη ζητούν οι οστρακοκαλλιεργητές στον Θερμαϊκό Κόλπο

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Μέση Ανατολή: Ελληνόκτητο ένα από τα δύο τάνκερ που χτυπήθηκαν στον Περσικό Κόλπο

ΥΓΕΙΑ 2 ώρες πριν

ΕΟΦ: Ανακαλεί φάρμακο στο οποίο βρέθηκε “ξένο σώμα” στην συσκευασία του

ΥΓΕΙΑ 50 λεπτά πριν

Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδα γνωστού αντιπηκτικού φαρμάκου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μήνυση κατά γονέων προαναγγέλλει ο δικηγόρος της οικογένειας της εκπαιδευτικού που πέθανε από εγκεφαλικό