Χριστίνα Κοραή: Με ενδιαφέρει μια είδηση πώς θα την πει η Φαίη Σκορδά, είναι σημαντικό

Για την τοξικότητα στην τηλεόραση αλλά και τη φετινή ειδησεογραφική σεζόν μίλησε η Χριστίνα Κοραή στην κάμερα του Buongiorno, με αφορμή το Athens Alitheia Forum.

Η δημοσιογράφος υποστήριξε ότι η τοξικότητα εξακολουθεί να υπάρχει στον δημόσιο διάλογο, ακόμη και σε περιόδους με σοβαρά διεθνή γεγονότα. «Πολύ τοξικότητα, την είδαμε επίσης και με την δύναμη, τη στρατιωτική δύναμη που έστειλε η κυβέρνηση στην Κύπρο. Αυτοί οι οποίοι διαφωνούν, λένε δεν θα ‘πρεπε να πάει, αλλά αυτό είναι άποψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τη φετινή τηλεοπτική σεζόν στον τομέα της ενημέρωσης, η Χριστίνα Κοραή τόνισε ότι η ειδησεογραφία είναι πάντα απαιτητική. «Η ειδησεογραφία είναι πάντα γεμάτη. Δεν θέλω να ακούω “α, τώρα έχετε πολύ δουλειά”. Μετά την κρίση δεν υπήρξε ένα διάστημα που να μην έχω δουλειά», σημείωσε.

Παράλληλα εξέφρασε την άποψη ότι ακόμη και οι ψυχαγωγικές εκπομπές μπορούν να ασχολούνται με ζητήματα επικαιρότητας. «Πιστεύω ότι και οι ψυχαγωγικές εκπομπές πρέπει να συζητάνε τα πάντα, εάν θέλουν να τα συζητήσουν. Δεν δέχομαι ότι κάποιοι έχουν το αλάθητο του Πάπα. Με ενδιαφέρει μια είδηση πώς θα την πει η Φαίη (Σκορδά), πώς θα την πει το υπόλοιπο πάνελ. Είναι σημαντικό»