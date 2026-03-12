Χριστίνα Κοντοβά: Της τόνισα ότι δεν είμαι η μαμά που σε γέννησε, αλλά είμαι η μαμά σου

Η Χριστίνα Κοντοβά μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου για την εμπειρία της μητρότητας και την υιοθεσία της κόρης της, το πρωί της Πέμπτης 12/3, εξηγώντας πώς επέλεξε να μιλήσει στην κόρη της για το γεγονός ότι δεν είναι η βιολογική του μητέρα.

Η ίδια τόνισε ότι από την αρχή επέλεξε να είναι ειλικρινής και να εξηγεί την πραγματικότητα με απλό τρόπο. «Της τόνισα στην αρχή ότι δεν είμαι η μαμά που σε γέννησε, δεν σε θυμάμαι μωρό. Αλλά είμαι η μαμά σου. Και της έχω εξηγήσει το εξής, και έτσι είναι η αλήθεια: η μαμά είναι αυτή που μεγαλώνει», ανέφερε.

Η Χριστίνα Κοντοβά μοιράστηκε επίσης μια συμβουλή που είχε λάβει από ειδικό κατά τη διαδικασία της υιοθεσίας και την είχε βοηθήσει να ξεμπλοκάρει συναισθηματικά. Όπως είπε, ένας ψυχίατρος της είχε εξηγήσει ότι η βιολογική σχέση μητέρας και παιδιού σταματά τη στιγμή που κόβεται ο ομφάλιος λώρος και από εκεί και πέρα η σχέση γίνεται κοινωνική και χτίζεται στην πράξη.

«Μετά είναι κοινωνική σχέση, την οποία πρέπει να τη χτίσεις είτε εσύ που θα γεννήσεις είτε εγώ που έχω υιοθετήσει. Σ’ αυτό είμαστε το ίδιο», σημείωσε.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι η ψυχοθεραπεία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή της να γίνει μητέρα μέσω υιοθεσίας. «Κάνω ψυχοθεραπεία πάρα πολλά χρόνια και με έχει βοηθήσει πολύ. Μάλιστα, η ψυχοθεραπεία ήταν αυτή που μου έδειξε ότι θέλω να πάω προς την υιοθεσία», είπε, τονίζοντας ότι θεωρεί τη θεραπεία ένα πολύτιμο εργαλείο, ειδικά για όσους ετοιμάζονται να γίνουν γονείς.