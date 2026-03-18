Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Έχω έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση και ρήξη, έχω φύγει από σχέσεις και δουλειές

THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τη δραματική σειρά εποχής “Οι αθώοι” στο Μεγάλο Κανάλι, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Hello και τη δημοσιογράφο

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε σε όσα έχει κληθεί να διαχειριστεί ως τώρα στην καλλιτεχνική της διαδρομή αλλά και τις υποχωρήσεις που ‘χει κάνει σ’ αυτήν.

Ως γυναίκα σε αυτόν χώρο, έχετε νιώσει ότι υπάρχει διάκριση σε σχέση με τους άνδρες όσον αφορά τους ρόλους ή τις θέσεις εργασίας;

Προσωπικά, δεν το έχω αισθανθεί. Λόγου χάρη, ο Νίκος (σ.σ. Κουτελιδάκης) με προσέγγισε κατευθείαν για τους “Αθώους”. Σίγουρα υπάρχει διάκριση, αλλά εγώ δεν την έχω βιώσει.

Ως καλλιτέχνιδα, θα χρησιμοποιούσατε τη φωνή σας για να μιλήσετε για κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που σας ενοχλούν;

Φυσικά! Το έχω κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν. Αυτή η στάση ωστόσο δεν είναι κάτι που αγκαλιάζει απαραίτητα ο κόσμος. Επίσης, εκτίθεσαι περισσότερο. Έχω πάρει θέση δημόσια για πολέμους, γυναικοκτονίες, αδικίες, για πολλά θέματα. Προφανώς και δεν είναι αποδεκτή από όλους η άποψη μου, κάποιοι θα συμφωνήσουν και κάποιοι θα διαφωνήσουν. Γι’ αυτό είναι οι απόψεις.

Σας ενοχλεί αυτό;

Καθόλου! Αν μου συμβεί αυτό, καλύτερα να κλειστώ σπίτι μου και να μην ξαναβγώ. Αν εμείς οι ίδιοι φοβηθούμε – γιατί κανείς δεν μπορεί να μας πάρει τη φωνή, από εμάς ξεκινά -, τότε την πατήσαμε άσχημα.

Υπάρχουν καταστάσεις που δεν θα θέλατε ποτέ να αντιμετωπίσετε, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο;

Πάρα πολλές. Παραδέχομαι ότι έχω κάνει τα στραβά μάτια κάποιες φορές. Για το συμφέρον μου – όχι το οικονομικό, δεν θα το έκανα ποτέ, το ψυχικό – έχω παραμερίσει συμπεριφορές. Έχω πει “δεν θα δώσω τόσο πολλή σημασία”. Μάλλον ενδόμυχα, τις έχω υποτιμήσει λίγο για να διαφυλάξω την ηρεμία και την ψυχική μου υγεία.

Προσπαθώ να διαχειρίζομαι αυτές τις καταστάσεις. Φυσικά, όμως, έχουν υπάρξει και φορές που έχω μιλήσει και έχω έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση και ρήξη, που έχω φύγει από σχέσεις και δουλειές.

