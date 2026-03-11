Χριστίνα Αλούπη: Το βίωσα στην Αμερική και έπαθα σοκ…

Η Χριστίνα Αλούπη παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, την Τετάρτη, στο πλατό της εκπομπής “Νωρίς νωρίς” όπου και βρέθηκε καλεσμένη του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Ηλιάκη στην ΕΡΤ.

Μάλιστα, ανάμεσα σε άλλα, η γοητευτική παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο γεγονός πως πλέον νιώθει μισή Ελληνίδα και μισή Αμερικάνα καθώς και σε όσα νιώθει πως θέλει να υιοθετήσει από τις ΗΠΑ όπου και μοιράζει πλέον τον χρόνο της.

Ειδικότερα, η Χριστίνα Αλούπη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “έχω πάρει στοιχεία από την Αμερική. Έχουν αυτό το όνειρο και την Ελπίδα που λείπει, λίγο, από την Ελλάδα. Θα μου πεις, γιατί, είναι τόσο καλά τα πράγματα για να το έχουμε αυτό; Ναι, είναι. Νομίζουμε ότι δεν είναι αλλά, αν βγεις παρά έξω και δεις κι άλλα πράγματα, θα καταλάβεις ότι καμία χώρα δεν είναι τέλεια”.

“Δυσκολίες υπάρχουν παντού, το θέμα είναι πως επιλέγεις εσύ ως άνθρωπος ποιες δυσκολίες θα αντιμετωπίσεις. Προτιμώ να στερηθώ αυτό ή εκείνο, με βάση αυτό επιλέγεις και τη χώρα που θα ζήσεις αν έχεις την επιλογή. Είναι όμως πιο αισιόδοξοι άνθρωποι οι Αμερικάνοι”.

“Αυτό το εκτίμησα και το πήρα, απ’ αυτούς. Η πρώτη τους σκέψη δεν θα είναι το αρνητικό, αυτό που κάνουμε συνήθως εμείς οι Έλληνες που πρώτα σκεφτόμαστε το κακό σενάριο. Είναι πάρα πολύ κρίμα αυτό. Εγώ, λοιπόν, το βίωσα πολύ στην Αμερική που είδα τι σημαίνει πραγματικά αισιοδοξία και λίγο πιο θετική σκέψη”.

“Τότε έπαθα σοκ, είπα “τόσο μίζερη είμαι; Τι γίνεται; Ποια είμαι γω; Έτσι με βλέπουν οι άλλοι;”. Εκεί, λοιπόν, έπαθα ένα σοκ και είπα… ώπα, αυτό είναι ωραίο γιατί να μην το υιοθετήσω και γω λίγο, όσο μπορώ;” συμπλήρωσε, επίσης, η Χριστίνα Αλούπη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στην ΕΡΤ.