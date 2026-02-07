Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Παύλος Ντε Γκρες με γαλανόλευκη γραβάτα στην τελετή έναρξης

Ο Παύλος Ντε Γκρες, με τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ και τον αδελφό του, Νικόλαο Ντε Γκρες, παρακολούθησε την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 στο κατάμεστο στάδιο «Σαν Σίρο» στο Μιλάνο.

Οι τρεις τους παρακολούθησαν τη φαντασμαγορική τελετή από τις εξέδρες, χαμογελαστοί και ενθουσιασμένοι, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή.

Παράλληλα, μία στυλιστική επιλογή του Παύλου Ντε Γκρες μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί: η γραβάτα με την ελληνική σημαία, την οποία τείνει να καθιερώσει σε επίσημες, δημόσιες εμφανίσεις του.

Η Μαρί Σαντάλ, κομψή και διακριτική, στάθηκε στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής, ανταλλάσσοντας χαμόγελα και σχόλια, όπως και ο αδελφός του Νικόλαος.

Και οι τρεις υποδέχτηκαν με θερμά χειροκροτήματα την ελληνική ολυμπιακή αποστολή με τη γαλανόλευκη να κυματίζει περήφανη.