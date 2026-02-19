Χέιλι Μπίμπερ για τη δημόσια εικόνα της: Είναι ψυχικά εξαντλητικό το να προσπαθείς να ικανοποιείς τους πάντες

Εξαντλητικό για την ψυχική της υγείας θεωρεί η Χέιλι Μπίμπερ το να ικανοποιεί τους πάντες. Το μοντέλο αναφέρθηκε στην πίεση που δέχεται ως δημόσιο πρόσωπο, επισημαίνοντας ότι η συνεχής προσπάθεια να αποδείξει ότι αξίζει είναι παγίδα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο podcast Therapuss with Jake Shane, στο οποίο ήταν καλεσμένη, η σύζυγος του Τζάστιν Μπίμπερ αναγνώρισε ότι είναι «ψυχικά εξαντλητικό» να προσπαθεί να ικανοποιήσει όλους όσοι σχολιάζουν τη ζωή της και ότι μερικές φορές αναρωτιέται: «Τι στο καλό σου έκανα ποτέ; Είναι αυτό επί εκατομμύρια ανθρώπους. Και μετά παγιδεύεσαι σε έναν κύκλο όπου προσπαθείς συνεχώς να αποδείξεις ποιος είσαι».

Η Μπίμπερ εξομολογήθηκε επίσης ότι εξακολουθεί να είναι «αγώνας» το να περιορίσει την επιθυμία της να ευχαριστεί τους πάντες. Ωστόσο, με τα χρόνια έχει συνειδητοποιήσει ότι το να εξηγεί υπερβολικά όσα την αφορούν δεν οδηγεί πουθενά. «Είναι τόσο εύκολο να παρεξηγήσεις τους ανθρώπους και να αποδομήσεις πράγματα, να δεις ένα μικρό κομμάτι μιας πολύ μεγαλύτερης εικόνας. Έχω καταλάβει ότι δεν υπάρχει καμία ποσότητα εξηγήσεων που να σε βοηθά», σημείωσε, προσθέτοντας: «Πραγματικά δεν κάνει καμία απολύτως διαφορά».

Αυτό, όπως εξήγησε, δεν σημαίνει ότι η κριτική «πονάει λιγότερο», όμως έχει βρει παρηγοριά στο να θέτει όρια και να προστατεύει την ηρεμία της. Επιπλέον, δήλωσε χαρούμενη και ευγνώμων που έχει γύρω της ανθρώπους που μπορούν να καταλάβουν απόλυτα όσα βιώνει.

Στο ίδιο επεισόδιο, η Μπίμπερ μίλησε και για τη μητρότητα, μετά τη γέννηση του γιου της, Τζακ Μπλουζ, που είναι πλέον 16 μηνών. «Είναι τόσο διασκεδαστικό. Πάντα ήξερα ότι ήθελα παιδιά, πάντα ήθελα να γίνω μαμά. Και όταν τελικά συμβαίνει, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις και δεν ξέρεις πώς θα είναι. Και ειλικρινά, είναι τόσο ωραίο», μοιράστηκε.

Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε ποιο ήταν το ένα πράγμα για το οποίο δεν την είχε προειδοποιήσει κανείς, απάντησε: «Υπάρχουν τόσα πολλά που απλώς δεν ξέρεις μέχρι να το ζήσεις. Κάτι που με εξέπληξε, όμως, είναι ότι ως μαμά είμαι πολύ πιο χαλαρή απ’ όσο πίστευα ότι θα ήμουν. Νομίζω ειδικά ως μαμά για πρώτη φορά».

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία της να μεγαλώσει και άλλο την οικογένειά της, χωρίς όμως να βιάζεται. «Σίγουρα θέλω ακόμα ένα παιδί. Δεν βιάζομαι, αλλά σίγουρα θέλω ακόμα ένα. Ίσως να κάνω άλλα τέσσερα. Ίσως τρία. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Το παίρνω μέρα με τη μέρα», δήλωσε.

